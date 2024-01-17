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Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами

Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами

Боевики ВСУ обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области, разрушен пустующий ангар, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:20

2024-01-17T22:20

2024-01-17T22:20

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вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области, разрушен пустующий ангар, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 16.10 боевики ВСУ произвели два ракетных выстрела по пустующему ангару в селе Луговка Токмакского района. Помещение повреждено, пострадала прилегающая территория. Жертв нет", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия