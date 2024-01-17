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Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921952284.html
Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами
Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами
Боевики ВСУ обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области, разрушен пустующий ангар, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:20
2024-01-17T22:20
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области, разрушен пустующий ангар, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 16.10 боевики ВСУ произвели два ракетных выстрела по пустующему ангару в селе Луговка Токмакского района. Помещение повреждено, пострадала прилегающая территория. Жертв нет", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами

ВСУ обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами, разрушен ангар

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области, разрушен пустующий ангар, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В 16.10 боевики ВСУ произвели два ракетных выстрела по пустующему ангару в селе Луговка Токмакского района. Помещение повреждено, пострадала прилегающая территория. Жертв нет", - говорится в сообщении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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