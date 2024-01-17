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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921839943.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска с утра до полудня среды выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:17
2024-01-17T13:17
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска с утра до полудня среды выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Обстрел возобновился в 11.00, и до 11.50 трижды был обстрелян Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов указанного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240115/donetsk-1921447501.html
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донецк, горловка, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Украинские войска с утра до полудня среды выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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Обстрел возобновился в 11.00, и до 11.50 трижды был обстрелян Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов указанного калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
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