https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html

ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 17.01.2024

ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 40 раз, также были атаки дронами-камикадзе и сбито семь беспилотников,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:25

2024-01-17T11:25

2024-01-17T11:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

губкинский городской округ

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 40 раз, также были атаки дронами-камикадзе и сбито семь беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 16 января. Пять районов и Белгород были обстреляны 38 снарядами. По данным главы региона, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, над регионом были сбиты семь украинских беспилотников. Отмечается, что жители не пострадали, повреждены окна в двух квартирах, 15 частных домов, один хозобъект, ЛЭП, производственное помещение и 8 автомобилей. Впервые с мая 2023 года глава области сообщил о нападении на Губкинский городской округ, где во вторник был сбит беспилотник. "В городе Белгороде пресечены две попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Около 02.40 средствами ПВО уничтожены 7 снарядов РСЗО "Ольха" и 4 БПЛА самолетного типа. Утром системой ПВО сбито ещё два БПЛА противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 "Вампир", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 14 артиллерийских снарядов. После отражения средствами ПВО атаки ВСУ разрушения выявлены в Белгороде в двух квартирах и 4 автомобилях, а также в поселках Разумное, Северный и Новосадовском, Стрелецком и Беловском сельских поселениях. Повержены 15 частных домовладений, ЛЭП, производственное помещение и 4 автомобиля. Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе в селе Козинка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, ещё один дрон упал без последующей детонации. Украинский беспилотник упал в Губкинском городском округе, обошлось без последствий на земле. "В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 6 минометных снарядов", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240117/obstrely-1921765995.html

https://ria.ru/20240117/belgorod-1921758319.html

белгородская область

белгород

губкинский городской округ

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белгородская область, белгород, губкинский городской округ, вячеслав гладков, происшествия