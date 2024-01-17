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ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html
ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 17.01.2024
ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 40 раз, также были атаки дронами-камикадзе и сбито семь беспилотников,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:25
2024-01-17T11:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
губкинский городской округ
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 40 раз, также были атаки дронами-камикадзе и сбито семь беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 16 января. Пять районов и Белгород были обстреляны 38 снарядами. По данным главы региона, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, над регионом были сбиты семь украинских беспилотников. Отмечается, что жители не пострадали, повреждены окна в двух квартирах, 15 частных домов, один хозобъект, ЛЭП, производственное помещение и 8 автомобилей. Впервые с мая 2023 года глава области сообщил о нападении на Губкинский городской округ, где во вторник был сбит беспилотник. "В городе Белгороде пресечены две попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Около 02.40 средствами ПВО уничтожены 7 снарядов РСЗО "Ольха" и 4 БПЛА самолетного типа. Утром системой ПВО сбито ещё два БПЛА противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 "Вампир", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 14 артиллерийских снарядов. После отражения средствами ПВО атаки ВСУ разрушения выявлены в Белгороде в двух квартирах и 4 автомобилях, а также в поселках Разумное, Северный и Новосадовском, Стрелецком и Беловском сельских поселениях. Повержены 15 частных домовладений, ЛЭП, производственное помещение и 4 автомобиля. Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе в селе Козинка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, ещё один дрон упал без последующей детонации. Украинский беспилотник упал в Губкинском городском округе, обошлось без последствий на земле. "В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 6 минометных снарядов", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240117/obstrely-1921765995.html
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белгородская область
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белгородская область, белгород, губкинский городской округ, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ выпустили 38 снарядов за сутки по территории Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 40 раз, также были атаки дронами-камикадзе и сбито семь беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 16 января. Пять районов и Белгород были обстреляны 38 снарядами. По данным главы региона, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, над регионом были сбиты семь украинских беспилотников. Отмечается, что жители не пострадали, повреждены окна в двух квартирах, 15 частных домов, один хозобъект, ЛЭП, производственное помещение и 8 автомобилей. Впервые с мая 2023 года глава области сообщил о нападении на Губкинский городской округ, где во вторник был сбит беспилотник.
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"
Вчера, 07:13
"В городе Белгороде пресечены две попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Около 02.40 средствами ПВО уничтожены 7 снарядов РСЗО "Ольха" и 4 БПЛА самолетного типа. Утром системой ПВО сбито ещё два БПЛА противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 "Вампир", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 14 артиллерийских снарядов. После отражения средствами ПВО атаки ВСУ разрушения выявлены в Белгороде в двух квартирах и 4 автомобилях, а также в поселках Разумное, Северный и Новосадовском, Стрелецком и Беловском сельских поселениях. Повержены 15 частных домовладений, ЛЭП, производственное помещение и 4 автомобиля.
Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе в селе Козинка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, ещё один дрон упал без последующей детонации. Украинский беспилотник упал в Губкинском городском округе, обошлось без последствий на земле.
"В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 6 минометных снарядов", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородГубкинский городской округВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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