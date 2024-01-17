ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ выпустили 38 снарядов за сутки по территории Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 40 раз, также были атаки дронами-камикадзе и сбито семь беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 16 января. Пять районов и Белгород были обстреляны 38 снарядами. По данным главы региона, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, над регионом были сбиты семь украинских беспилотников. Отмечается, что жители не пострадали, повреждены окна в двух квартирах, 15 частных домов, один хозобъект, ЛЭП, производственное помещение и 8 автомобилей. Впервые с мая 2023 года глава области сообщил о нападении на Губкинский городской округ, где во вторник был сбит беспилотник.
"В городе Белгороде пресечены две попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Около 02.40 средствами ПВО уничтожены 7 снарядов РСЗО "Ольха" и 4 БПЛА самолетного типа. Утром системой ПВО сбито ещё два БПЛА противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 "Вампир", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 14 артиллерийских снарядов. После отражения средствами ПВО атаки ВСУ разрушения выявлены в Белгороде в двух квартирах и 4 автомобилях, а также в поселках Разумное, Северный и Новосадовском, Стрелецком и Беловском сельских поселениях. Повержены 15 частных домовладений, ЛЭП, производственное помещение и 4 автомобиля.
Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе в селе Козинка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, ещё один дрон упал без последующей детонации. Украинский беспилотник упал в Губкинском городском округе, обошлось без последствий на земле.
"В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 6 минометных снарядов", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.