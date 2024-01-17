https://ria.ru/20240117/obstrel-1921764322.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T06:15

2024-01-17T06:15

2024-01-17T06:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов по Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Затем с 5.40 по 5.55 по городу выпустили еще семь снарядов того же калибра. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240117/udar-1921762257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия