https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html

В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ

В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 17.01.2024

В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ

Три комплекса ключевого оборудования для вывода синхротронного излучения на экспериментальную станцию (фронтенды), изготовили в Новосибирске в рамках реализации РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:46

2024-01-17T09:46

2024-01-17T11:22

наука

новосибирск

россия

российская академия наук

курчатовский институт

русский (остров)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921799528_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ba21eae0a2fec1b73e03b7ea4827832b.jpg

НОВОСИБИРСК, 17 янв - РИА Новости. Три комплекса ключевого оборудования для вывода синхротронного излучения на экспериментальную станцию (фронтенды), изготовили в Новосибирске в рамках реализации проекта Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), передает корреспондент РИА Новости. Фронтенд - это комплекс оборудования для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальную станцию. В рамках первой очереди запланировано создание шести экспериментальных станций центра коллективного пользования "СКИФ", для всех них фронтенды проектирует и изготавливает Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН). "СКИФ - это большой кольцевой ускоритель. Внутри в его вакуумной камере движется пучок электронов, который, поворачивая по касательной, испускает очень узкий тонкий луч синхротронного излучения. В этой вакуумной металлической камере довольно сложной формы нужно проделать отверстия и сделать так, чтобы этот луч дошел через десятки метров до экспериментальной станции. Функции этого вывода луча и осуществляют эти довольно сложные устройства - фронтенды", - рассказал журналистам директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев. Он отметил, что в условиях очень сокращенного времени специалисты КТИ НП СО РАН сделали устройства с очень хорошим качеством. Левичев не сомневается, что полученный в Новосибирске опыт будет востребован для создания подобных фронтендов в других регионах России, например, в Курчатовском институте и на острове Русский. Исполняющий обязанности директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров сообщил, что в процессе изготовления фронтендов пришлось заниматься импортозамещением, однако в итоге задача была успешно выполнена. По его словам, первые три устройства (для первых трех станций) уже готовы, еще три фронтенда будут собраны до лета этого года для последующей установки на СКИФ. "Когда проектировали, рассчитывали на одну комплектацию, на импортную, но потом выяснилось, что купить это невозможно. Конструкторы иногда перерисовывали по два-три раза… Что-то пришлось делать самим. Соответственно, надо было модернизировать производство. Модернизировали на 45 миллионов рублей. За счет собственных средств купили станки новые, купили уникальную вещь - вакуумную печь… Пришлось много импортозамещать всего", - рассказал он. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.

https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html

https://ria.ru/20230317/skif-1858475627.html

новосибирск

россия

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, россия, российская академия наук, курчатовский институт, русский (остров)