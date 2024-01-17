Рейтинг@Mail.ru
В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:46 17.01.2024 (обновлено: 11:22 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html
В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ
В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ - РИА Новости, 17.01.2024
В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ
Три комплекса ключевого оборудования для вывода синхротронного излучения на экспериментальную станцию (фронтенды), изготовили в Новосибирске в рамках реализации РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:46
2024-01-17T11:22
наука
новосибирск
россия
российская академия наук
курчатовский институт
русский (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921799528_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ba21eae0a2fec1b73e03b7ea4827832b.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 янв - РИА Новости. Три комплекса ключевого оборудования для вывода синхротронного излучения на экспериментальную станцию (фронтенды), изготовили в Новосибирске в рамках реализации проекта Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), передает корреспондент РИА Новости. Фронтенд - это комплекс оборудования для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальную станцию. В рамках первой очереди запланировано создание шести экспериментальных станций центра коллективного пользования "СКИФ", для всех них фронтенды проектирует и изготавливает Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН). "СКИФ - это большой кольцевой ускоритель. Внутри в его вакуумной камере движется пучок электронов, который, поворачивая по касательной, испускает очень узкий тонкий луч синхротронного излучения. В этой вакуумной металлической камере довольно сложной формы нужно проделать отверстия и сделать так, чтобы этот луч дошел через десятки метров до экспериментальной станции. Функции этого вывода луча и осуществляют эти довольно сложные устройства - фронтенды", - рассказал журналистам директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев. Он отметил, что в условиях очень сокращенного времени специалисты КТИ НП СО РАН сделали устройства с очень хорошим качеством. Левичев не сомневается, что полученный в Новосибирске опыт будет востребован для создания подобных фронтендов в других регионах России, например, в Курчатовском институте и на острове Русский. Исполняющий обязанности директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров сообщил, что в процессе изготовления фронтендов пришлось заниматься импортозамещением, однако в итоге задача была успешно выполнена. По его словам, первые три устройства (для первых трех станций) уже готовы, еще три фронтенда будут собраны до лета этого года для последующей установки на СКИФ. "Когда проектировали, рассчитывали на одну комплектацию, на импортную, но потом выяснилось, что купить это невозможно. Конструкторы иногда перерисовывали по два-три раза… Что-то пришлось делать самим. Соответственно, надо было модернизировать производство. Модернизировали на 45 миллионов рублей. За счет собственных средств купили станки новые, купили уникальную вещь - вакуумную печь… Пришлось много импортозамещать всего", - рассказал он. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.
https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html
https://ria.ru/20230317/skif-1858475627.html
новосибирск
россия
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921799528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7df4d925ab3cf38fa4936b9aecf5dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, россия, российская академия наук, курчатовский институт, русский (остров)
Наука, Новосибирск, Россия, Российская академия наук, Курчатовский институт, Русский (остров)
В России изготовили сложное оборудование для синхротрона СКИФ

В Новосибирске изготовили три комплекса оборудования для синхротрона СКИФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП "СКИФ"
Фронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП СКИФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 янв - РИА Новости. Три комплекса ключевого оборудования для вывода синхротронного излучения на экспериментальную станцию (фронтенды), изготовили в Новосибирске в рамках реализации проекта Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), передает корреспондент РИА Новости.
Фронтенд - это комплекс оборудования для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальную станцию. В рамках первой очереди запланировано создание шести экспериментальных станций центра коллективного пользования "СКИФ", для всех них фронтенды проектирует и изготавливает Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН).
Начальник управления перспективных исследований ТПУ Алексей Гоголев - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Год за несколько секунд. На что будет способен российский СКИФ
3 июля 2023, 03:00
"СКИФ - это большой кольцевой ускоритель. Внутри в его вакуумной камере движется пучок электронов, который, поворачивая по касательной, испускает очень узкий тонкий луч синхротронного излучения. В этой вакуумной металлической камере довольно сложной формы нужно проделать отверстия и сделать так, чтобы этот луч дошел через десятки метров до экспериментальной станции. Функции этого вывода луча и осуществляют эти довольно сложные устройства - фронтенды", - рассказал журналистам директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев.
Он отметил, что в условиях очень сокращенного времени специалисты КТИ НП СО РАН сделали устройства с очень хорошим качеством. Левичев не сомневается, что полученный в Новосибирске опыт будет востребован для создания подобных фронтендов в других регионах России, например, в Курчатовском институте и на острове Русский.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) осматривает готовые фронтенды трех экспериментальных станций для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), которые предназначены для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальные станции.
Сотрудник конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) осматривает готовы фронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП СКИФ
Сотрудник конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) осматривает готовые фронтенды трех экспериментальных станций для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), которые предназначены для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальные станции.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФронтенды трех экспериментальных станций для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), которые предназначены для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальные станции.
Фронтенды трех экспериментальных станций для ЦКП СКИФ
Фронтенды трех экспериментальных станций для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), которые предназначены для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальные станции.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Сотрудник конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) осматривает готовые фронтенды трех экспериментальных станций для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), которые предназначены для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальные станции.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 2
Фронтенды трех экспериментальных станций для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), которые предназначены для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальные станции.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Исполняющий обязанности директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров сообщил, что в процессе изготовления фронтендов пришлось заниматься импортозамещением, однако в итоге задача была успешно выполнена. По его словам, первые три устройства (для первых трех станций) уже готовы, еще три фронтенда будут собраны до лета этого года для последующей установки на СКИФ.
"Когда проектировали, рассчитывали на одну комплектацию, на импортную, но потом выяснилось, что купить это невозможно. Конструкторы иногда перерисовывали по два-три раза… Что-то пришлось делать самим. Соответственно, надо было модернизировать производство. Модернизировали на 45 миллионов рублей. За счет собственных средств купили станки новые, купили уникальную вещь - вакуумную печь… Пришлось много импортозамещать всего", - рассказал он.
Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года.
Часть бустерного синхротрона для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В России приступили к созданию станции "Микрофокус" для синхротрона СКИФ
17 марта 2023, 06:52
 
НаукаНовосибирскРоссияРоссийская академия наукКурчатовский институтРусский (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала