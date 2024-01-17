https://ria.ru/20240117/norvegiya-1921826164.html

Норвегия выделит более 190 миллионов долларов на ОПК

Норвегия выделит более 190 миллионов долларов на ОПК - РИА Новости, 17.01.2024

Норвегия выделит более 190 миллионов долларов на ОПК

Норвегия выделит более 190 миллионов долларов на повышение производственных мощностей обороны на фоне ситуации на Украине, сообщили минобороны и офис... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:33

2024-01-17T12:33

2024-01-17T12:36

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Норвегия выделит более 190 миллионов долларов на повышение производственных мощностей обороны на фоне ситуации на Украине, сообщили минобороны и офис премьер-министра королевства. По словам премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре, которые приводятся в пресс-релизе на сайте правительства, конфликт на Украине создал ситуацию, "в которой существует потребность в большом количестве боеприпасов". "Миллиард крон (более 95 миллиона долларов - ред.) пойдет на конкретные проекты (производителя боеприпасов) Nammo для увеличения производства артиллерийских боеприпасов. Миллиард крон (более 95 миллиона долларов - ред.) выделяется на другие проекты оборонной промышленности Норвегии", - сказал премьер. По словам министра обороны королевства Бьёрна Арильда Грама, увеличение производственных возможностей оборонного сектора играет важную роль как для Украины, так и для безопасности Норвегии. Правительство Норвегии с 1 января разрешило норвежским компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240115/trotil-1921360694.html

https://ria.ru/20230716/byudzhet-1884415671.html

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в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато