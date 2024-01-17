https://ria.ru/20240117/napadeniya-1921794043.html

Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах

Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах - РИА Новости, 17.01.2024

Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах

Правительство Рязанской области опровергло в социальной сети "ВКонтакте" распространившиеся в соцсетях ложные сообщения о якобы готовящихся нападениях в учебных РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:46

2024-01-17T10:46

2024-01-17T10:46

происшествия

рязанская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:185:3078:1916_1920x0_80_0_0_a9f4f7c25b87ea1a012d8513e8c2ac48.jpg

РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Правительство Рязанской области опровергло в социальной сети "ВКонтакте" распространившиеся в соцсетях ложные сообщения о якобы готовящихся нападениях в учебных заведениях и торговых центрах и сообщило об отсутствии реальных угроз для жителей региона. "В социальных сетях и мессенджерах активно размещаются сообщения о якобы готовящихся нападениях... в учебных заведениях и торговых центрах Рязанской области. Аналогичные случаи происходят и в других регионах Российской Федерации… По фактам распространения указанных сообщений правоохранительными органами проводится проверка в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы, цель которых - спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. "Реальных угроз жителям Рязанской области нет", - подчеркивает правительство региона. Граждан и сотрудников СМИ попросили не поддаваться на провокации и не тиражировать непроверенную информацию, доверять только официальным источникам.

https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html

https://ria.ru/20240101/osetiya-1919402013.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)