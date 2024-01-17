https://ria.ru/20240117/napadeniya-1921794043.html
Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах
Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах - РИА Новости, 17.01.2024
Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах
Правительство Рязанской области опровергло в социальной сети "ВКонтакте" распространившиеся в соцсетях ложные сообщения о якобы готовящихся нападениях в учебных РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:46
2024-01-17T10:46
2024-01-17T10:46
происшествия
рязанская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Правительство Рязанской области опровергло в социальной сети "ВКонтакте" распространившиеся в соцсетях ложные сообщения о якобы готовящихся нападениях в учебных заведениях и торговых центрах и сообщило об отсутствии реальных угроз для жителей региона. "В социальных сетях и мессенджерах активно размещаются сообщения о якобы готовящихся нападениях... в учебных заведениях и торговых центрах Рязанской области. Аналогичные случаи происходят и в других регионах Российской Федерации… По фактам распространения указанных сообщений правоохранительными органами проводится проверка в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы, цель которых - спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. "Реальных угроз жителям Рязанской области нет", - подчеркивает правительство региона. Граждан и сотрудников СМИ попросили не поддаваться на провокации и не тиражировать непроверенную информацию, доверять только официальным источникам.
https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Рязанская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах
Рязанские власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях в школах и ТЦ