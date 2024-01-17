https://ria.ru/20240117/moskva-1921935194.html

МИД назвал освобождение заложников из сектора Газа приоритетом для Москвы

МИД назвал освобождение заложников из сектора Газа приоритетом для Москвы - РИА Новости, 17.01.2024

МИД назвал освобождение заложников из сектора Газа приоритетом для Москвы

Освобождение заложников из сектора Газа является приоритетным для Москвы в ходе контактов с представителями ХАМАС, работа на данном направлении будет... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:38

2024-01-17T19:38

2024-01-17T19:53

россия

москва

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в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Освобождение заложников из сектора Газа является приоритетным для Москвы в ходе контактов с представителями ХАМАС, работа на данном направлении будет продолжена, заявил замглавы российского дипведомства Михаил Богданов на встрече с родственниками гражданина РФ Александра Лобанова, находящегося в качестве заложника на территории сектора Газа."Данный значимый гуманитарный вопрос (освобождение заложников - ред.) является одним из приоритетных в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также руководства ряда стран ближневосточного региона", - отметил Богданов. Детали встречи замглавы МИД РФ с родственниками заложника опубликованы на сайте министерства.В сообщении отмечено, что родственники Лобанова были проинформированы о "предпринимаемых российской дипломатией энергичных усилиях по его освобождению". Кроме того, в МИД РФ добавили, что последовательная и целенаправленная работа по освобождению сограждан, "удерживаемых в палестинском анклаве", уже принесла нужные результаты и будет продолжена.

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россия, москва, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году