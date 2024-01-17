https://ria.ru/20240117/moskva-1921925211.html

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 17.01.2024

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного снегопада 18-19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:41

2024-01-17T18:41

2024-01-17T18:41

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москва

петр бирюков

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного снегопада 18-19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что, согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 сантиметров. "В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "В соответствии с погодными условиями и действующим регламентом коммунальная техника будет проводить циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Для ликвидации последствий снегопада задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Кроме того, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. "После окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи кровель жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности, перенести в этот период поездки на автомобилях. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.

https://ria.ru/20240117/patruliruyut-1921841075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, снегопад в москве, городское хозяйство москвы