https://ria.ru/20240117/moskva-1921925211.html
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 17.01.2024
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного снегопада 18-19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:41
2024-01-17T18:41
2024-01-17T18:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
снегопад в москве
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6381d296737c40393621dc81d62f84a4.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного снегопада 18-19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что, согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 сантиметров. "В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "В соответствии с погодными условиями и действующим регламентом коммунальная техника будет проводить циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Для ликвидации последствий снегопада задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Кроме того, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. "После окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи кровель жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности, перенести в этот период поездки на автомобилях. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.
https://ria.ru/20240117/patruliruyut-1921841075.html
https://ria.ru/20240117/moskva-1921792977.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_eb6c9774255505b0d8c856f5bda909ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, снегопад в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного снегопада 18-19 января, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков пояснил, что, согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 сантиметров.
Более 20 судов патрулируют реки и водоемы Москвы для предотвращения ЧП
"В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
"В соответствии с погодными условиями и действующим регламентом коммунальная техника будет проводить циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Для ликвидации последствий снегопада задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей
Кроме того, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО
организовано дежурство тягачей.
"После окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи кровель жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности, перенести в этот период поездки на автомобилях. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.