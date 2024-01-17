https://ria.ru/20240117/moshenniki-1921759766.html
В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян
В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян - РИА Новости, 17.01.2024
В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян
Мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:04
2024-01-17T04:04
2024-01-17T09:14
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", — предупредили в ЦБ.Злоумышленники, подчеркнул регулятор, активно применяют комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. При этом все чаще они создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека. Как пояснили в ЦБ, мошенники могут составить его, например, на основании информации, которую сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, досуге."Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону", — отметил регулятор.При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.В ноябре прошлого года старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин сообщал РИА Новости, что сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос пока тяжело.
https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), общество, мошенничество, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Мошенничество, Россия
В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян
ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса родных потенциальной жертвы
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
«
"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", — предупредили в ЦБ.
Злоумышленники, подчеркнул регулятор, активно применяют комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. При этом все чаще они создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека. Как пояснили в ЦБ, мошенники могут составить его, например, на основании информации, которую сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, досуге.
"Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону", — отметил регулятор.
При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.
В ноябре прошлого года старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин сообщал РИА Новости, что сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос пока тяжело.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников