https://ria.ru/20240117/lolita-1921798311.html

Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов

Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов - РИА Новости, 17.01.2024

Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов

Певица Лолита Милявская рассказала изданию "Ридус", на что планирует жить, если в России отменят все ее концерты. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:33

2024-01-17T11:33

2024-01-17T13:47

шоубиз

лолита милявская

анастасия ивлеева

филипп киркоров

onlyfans

"голая вечеринка"

знаменитости

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c422e58b35fb383e2aa8de6fc69ef17.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала изданию "Ридус", на что планирует жить, если в России отменят все ее концерты."Рассчитываю на пенсию и Onlyfans [международный сервис видео для взрослых — прим. ред.]. Последнее — шутка",— прокомментировала Лолита.Отмена выступлений артистки происходит в разных городах после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Так, у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.В конце декабря Лолита посетила скандальное мероприятие в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.Позже артистка также сообщила, что участвует помогает пострадавшим жителям Белгорода.

https://ria.ru/20240115/orlova-1921481706.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лолита милявская, анастасия ивлеева, филипп киркоров, onlyfans, "голая вечеринка", знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес