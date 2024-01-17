Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов
Лолита назвала альтернативные источники дохода после отмены ее шоу в России
Певица Лолита Милявская
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала изданию "Ридус", на что планирует жить, если в России отменят все ее концерты.
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"Рассчитываю на пенсию и Onlyfans [международный сервис видео для взрослых — прим. ред.]. Последнее — шутка",— прокомментировала Лолита.
Отмена выступлений артистки происходит в разных городах после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Так, у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.
В конце декабря Лолита посетила скандальное мероприятие в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети с вечеринки в клубе "Мутабор"
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети с вечеринки в клубе "Мутабор"
После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.
Позже артистка также сообщила, что участвует помогает пострадавшим жителям Белгорода.