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Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
11:33 17.01.2024 (обновлено: 13:47 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/lolita-1921798311.html
Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов
Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов - РИА Новости, 17.01.2024
Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов
Певица Лолита Милявская рассказала изданию "Ридус", на что планирует жить, если в России отменят все ее концерты. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:33
2024-01-17T13:47
шоубиз
лолита милявская
анастасия ивлеева
филипп киркоров
onlyfans
"голая вечеринка"
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала изданию "Ридус", на что планирует жить, если в России отменят все ее концерты.&quot;Рассчитываю на пенсию и Onlyfans [международный сервис видео для взрослых — прим. ред.]. Последнее — шутка&quot;,— прокомментировала Лолита.Отмена выступлений артистки происходит в разных городах после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Так, у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.В конце декабря Лолита посетила скандальное мероприятие в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.Позже артистка также сообщила, что участвует помогает пострадавшим жителям Белгорода.
https://ria.ru/20240115/orlova-1921481706.html
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лолита милявская, анастасия ивлеева, филипп киркоров, onlyfans, "голая вечеринка", знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, OnlyFans, "Голая вечеринка", Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Лолита раскрыла, чем планирует зарабатывать на жизнь после отмены концертов

Лолита назвала альтернативные источники дохода после отмены ее шоу в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Лолита Милявская
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала изданию "Ридус", на что планирует жить, если в России отменят все ее концерты.
«

"Рассчитываю на пенсию и Onlyfans [международный сервис видео для взрослых — прим. ред.]. Последнее — шутка",— прокомментировала Лолита.

Отмена выступлений артистки происходит в разных городах после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Так, у Милявской отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.
В конце декабря Лолита посетила скандальное мероприятие в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети с вечеринки в клубе "Мутабор"
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети с вечеринки в клубе "Мутабор"
После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.
Позже артистка также сообщила, что участвует помогает пострадавшим жителям Белгорода.
Рэпер Vacio (Николай Васильев) и певица Ольга Орлова - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки
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ШоубизЛолита МилявскаяАнастасия ИвлееваФилипп КиркоровOnlyFans"Голая вечеринка"ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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