https://ria.ru/20240117/livan-1921765067.html

Генсек ООН призвал не допустить такой же эскалации в Ливане, как в Газе

Генсек ООН призвал не допустить такой же эскалации в Ливане, как в Газе - РИА Новости, 17.01.2024

Генсек ООН призвал не допустить такой же эскалации в Ливане, как в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что нельзя допустить того, чтобы в Ливане произошла эскалация конфликта таких же масштабов, как в секторе... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T06:50

2024-01-17T06:50

2024-01-17T06:50

в мире

израиль

ливан

антониу гутерреш

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что нельзя допустить того, чтобы в Ливане произошла эскалация конфликта таких же масштабов, как в секторе Газа. "Чем дольше продолжается конфликт в Газе, тем выше риск эскалации и просчета. Мы не можем увидеть в Ливане то, что мы видим в Газе. И мы не можем допустить, чтобы то, что происходит в Газе, продолжалось", - написал Гутерреш в соцсети Х. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240117/poselentsy-1921764886.html

https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html

https://ria.ru/20240117/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, ливан, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году