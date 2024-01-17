https://ria.ru/20240117/kovid-1921844075.html
COVID-19 уступил место респираторным вирусам, заявила Попова
COVID-19 уступил место респираторным вирусам, заявила Попова - РИА Новости, 17.01.2024
COVID-19 уступил место респираторным вирусам, заявила Попова
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции сейчас в России не проводится, так как COVID-19 "уступил место" респираторным вирусам и гриппу, заявила глава... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:33
2024-01-17T13:33
2024-01-17T14:33
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции сейчас в России не проводится, так как COVID-19 "уступил место" респираторным вирусам и гриппу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Массовую иммунизацию Российская Федерация не проводит", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Она пояснила, что осенью был подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, но он проходил по классике сезонного заболевания. Уже сегодня коронавирус уступил место респираторным вирусам и гриппу, отметила Попова. По ее словам, вакцинацию от коронавируса может назначить врач в индивидуальном порядке, например, пациентам, которые попадают в группу риска.
https://ria.ru/20240116/medpomosch-1921514204.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
COVID-19 уступил место респираторным вирусам, заявила Попова
Попова: массовая вакцинация от коронавирусной инфекции сейчас не проводится
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции сейчас в России не проводится, так как COVID-19 "уступил место" респираторным вирусам и гриппу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Массовую иммунизацию Российская Федерация не проводит", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Она пояснила, что осенью был подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, но он проходил по классике сезонного заболевания. Уже сегодня коронавирус уступил место респираторным вирусам и гриппу, отметила Попова.
По ее словам, вакцинацию от коронавируса может назначить врач в индивидуальном порядке, например, пациентам, которые попадают в группу риска.
Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи