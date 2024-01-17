В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов
ЕС назвал разговоры о возможных санкциях против хуситов конфиденциальными
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможность введения европейских санкций против йеменских хуситов, сославшись на конфиденциальность подобных дискуссий в Совете Евросоюза.
Ранее американские СМИ сообщали, что США намерены вернуть хуситов в список террористических организаций.
"В ЕС действует иной, в отличие от США, механизм принятия решений по санкциям, мы заранее не объявляем о таком намерении Если страны ЕС хотят обсудить введение санкций, то они проводят дискуссии в рамках Совета ЕС, и такие дискуссии носят конфиденциальный характер", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли ЕС последовать примеру США и ввести санкции против йеменского движения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.