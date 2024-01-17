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В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов - РИА Новости, 17.01.2024
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14:46 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/khusity-1921864150.html
В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов
В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов - РИА Новости, 17.01.2024
В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможность введения европейских санкций против йеменских хуситов,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:46
2024-01-17T14:46
в мире
йемен
ансар алла
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможность введения европейских санкций против йеменских хуситов, сославшись на конфиденциальность подобных дискуссий в Совете Евросоюза. Ранее американские СМИ сообщали, что США намерены вернуть хуситов в список террористических организаций. "В ЕС действует иной, в отличие от США, механизм принятия решений по санкциям, мы заранее не объявляем о таком намерении Если страны ЕС хотят обсудить введение санкций, то они проводят дискуссии в рамках Совета ЕС, и такие дискуссии носят конфиденциальный характер", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли ЕС последовать примеру США и ввести санкции против йеменского движения. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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в мире, йемен, ансар алла, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Ансар Алла, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов

ЕС назвал разговоры о возможных санкциях против хуситов конфиденциальными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможность введения европейских санкций против йеменских хуситов, сославшись на конфиденциальность подобных дискуссий в Совете Евросоюза.
Ранее американские СМИ сообщали, что США намерены вернуть хуситов в список террористических организаций.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
"В ЕС действует иной, в отличие от США, механизм принятия решений по санкциям, мы заранее не объявляем о таком намерении Если страны ЕС хотят обсудить введение санкций, то они проводят дискуссии в рамках Совета ЕС, и такие дискуссии носят конфиденциальный характер", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли ЕС последовать примеру США и ввести санкции против йеменского движения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
 
В миреЙеменАнсар АллаЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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