https://ria.ru/20240117/khusity-1921864150.html

В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов

В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов - РИА Новости, 17.01.2024

В ЕС не стали комментировать возможность введения санкций против хуситов

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможность введения европейских санкций против йеменских хуситов,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:46

2024-01-17T14:46

2024-01-17T14:46

в мире

йемен

ансар алла

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможность введения европейских санкций против йеменских хуситов, сославшись на конфиденциальность подобных дискуссий в Совете Евросоюза. Ранее американские СМИ сообщали, что США намерены вернуть хуситов в список террористических организаций. "В ЕС действует иной, в отличие от США, механизм принятия решений по санкциям, мы заранее не объявляем о таком намерении Если страны ЕС хотят обсудить введение санкций, то они проводят дискуссии в рамках Совета ЕС, и такие дискуссии носят конфиденциальный характер", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли ЕС последовать примеру США и ввести санкции против йеменского движения. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

йемен

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йемен, ансар алла, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году