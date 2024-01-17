https://ria.ru/20240117/javelin-1921823898.html

Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin

Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin - РИА Новости, 17.01.2024

Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin

Россия решительно осуждает планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:27

2024-01-17T12:27

2024-01-17T12:28

в мире

россия

косово

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мария захарова

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия решительно осуждает планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно обсуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры", - сказала Захарова в ходе брифинга."Демонстрируемые Вашингтоном и его союзниками безответственность, пренебрежение нормами международного права, положениями резолюции 1244 Совета Безопасности ООН подрывают переговорный процесс по проблеме Косово и повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в самом балканском регионе", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

россия

косово

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в мире, россия, косово, сша, мария захарова