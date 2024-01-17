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Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin - РИА Новости, 17.01.2024
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12:27 17.01.2024 (обновлено: 12:28 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/javelin-1921823898.html
Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin
Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin - РИА Новости, 17.01.2024
Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin
Россия решительно осуждает планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:27
2024-01-17T12:28
в мире
россия
косово
сша
мария захарова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия решительно осуждает планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно обсуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры", - сказала Захарова в ходе брифинга."Демонстрируемые Вашингтоном и его союзниками безответственность, пренебрежение нормами международного права, положениями резолюции 1244 Совета Безопасности ООН подрывают переговорный процесс по проблеме Косово и повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в самом балканском регионе", - добавила дипломат.
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в мире, россия, косово, сша, мария захарова
В мире, Россия, Косово, США, Мария Захарова
Россия осудила планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin

Захарова: РФ решительно осуждает планы США поставить Косово комплексы Javelin

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия решительно осуждает планы США поставить Косово противотанковые комплексы Javelin, это подрывает переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно обсуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Демонстрируемые Вашингтоном и его союзниками безответственность, пренебрежение нормами международного права, положениями резолюции 1244 Совета Безопасности ООН подрывают переговорный процесс по проблеме Косово и повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в самом балканском регионе", - добавила дипломат.
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В миреРоссияКосовоСШАМария Захарова
 
 
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