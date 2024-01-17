https://ria.ru/20240117/gosuslugi-1921820635.html

Число пользователей "Госуслуг" за пять лет удвоилось, заявил Чернышенко

Число пользователей "Госуслуг" за пять лет удвоилось, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.01.2024

Число пользователей "Госуслуг" за пять лет удвоилось, заявил Чернышенко

Количество пользователей портала госуслуг с 2019 по 2023 год выросло почти вдвое и составило 109 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:22

2024-01-17T12:22

2024-01-17T12:42

выставка-форум "россия"

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Количество пользователей портала госуслуг с 2019 по 2023 год выросло почти вдвое и составило 109 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия"."Число пользователей портала госуслуг увеличилось почти в два раза и достигло 109 миллионов человек", - сказал Чернышенко, рассказывая о достижении национальной цели "Цифровая трансформация" в период с 2019 по 2023 год. В августе 2023 года он говорил, что число верифицированных пользователей портала госуслуг на тот момент составляло 103 миллиона человек - почти 70% россиян. Тогда же он отмечал, что в России продолжается развитие госуслуг и сервисов в электронном формате в рамках национальной программы "Цифровая экономика", при этом россияне по-прежнему могут обращаться за госуслугами и в очном формате.

https://ria.ru/20240106/gosuslugi-1919914878.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко