https://ria.ru/20240117/gorlovka-1921758457.html

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке

Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:22

2024-01-17T03:22

2024-01-17T03:22

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. С 2.50 по 3.00 ВСУ выпустили еще 10 снарядов того же калибра, среди которых три с кассетной частью. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240117/odessa-1921756966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины