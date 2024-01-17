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Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/gorlovka-1921758457.html
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке
Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:22
2024-01-17T03:22
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. С 2.50 по 3.00 ВСУ выпустили еще 10 снарядов того же калибра, среди которых три с кассетной частью. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240117/odessa-1921756966.html
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке

ВСУ за ночь выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramГорловка
Горловка - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
С 2.50 по 3.00 ВСУ выпустили еще 10 снарядов того же калибра, среди которых три с кассетной частью.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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