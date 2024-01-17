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Сенат США поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета - РИА Новости, 17.01.2024
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04:42 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/golosovanie-1921760999.html
Сенат США поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета
Сенат США поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета - РИА Новости, 17.01.2024
Сенат США поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета
Американский сенат согласился поставить на голосование законопроект о продлении до марта срока действия промежуточного бюджета во избежание шатдауна. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:42
2024-01-17T04:42
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Американский сенат согласился поставить на голосование законопроект о продлении до марта срока действия промежуточного бюджета во избежание шатдауна. Согласно прямой трансляции, за прекращение обсуждения инициативы и переход к голосованию высказались уже 65 сенаторов – на пять больше, чем требовалось. Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 19 января и 2 февраля. Новая инициатива в случае ее одобрения продлевает их до 1 и 8 марта, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом. Президент США Джо Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун". Утвержденных средств на обеспечение работы правительства хватит до 19 января. СМИ писали ранее, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, учитывая, что спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
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Сенат США поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета

Сенат США поставит на голосование проект о продлении промежуточного бюджета

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Американский сенат согласился поставить на голосование законопроект о продлении до марта срока действия промежуточного бюджета во избежание шатдауна.
Согласно прямой трансляции, за прекращение обсуждения инициативы и переход к голосованию высказались уже 65 сенаторов – на пять больше, чем требовалось.
Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 19 января и 2 февраля. Новая инициатива в случае ее одобрения продлевает их до 1 и 8 марта, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
Президент США Джо Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун". Утвержденных средств на обеспечение работы правительства хватит до 19 января. СМИ писали ранее, что шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, учитывая, что спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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