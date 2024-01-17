https://ria.ru/20240117/frg-1921764148.html

В ФРГ не стали отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на "Северных потоках"

В ФРГ не стали отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 17.01.2024

В ФРГ не стали отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на "Северных потоках"

В минюсте и генеральной прокуратуре ФРГ на фоне сообщений о саботировании польскими чиновниками расследования взрывов на "Северных потоках" отказались... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T06:12

2024-01-17T06:12

2024-01-17T06:12

в мире

германия

россия

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В минюсте и генеральной прокуратуре ФРГ на фоне сообщений о саботировании польскими чиновниками расследования взрывов на "Северных потоках" отказались комментировать сотрудничество с Польшей по этому делу, следует из ответов обоих ведомств на запрос РИА Новости. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей писала, что польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах на "Северных потоках", а также неохотно шли на сотрудничество с немецкими следователями. "Прошу Вас обратиться с этим запросом в пресс-службу генеральной прокуратуры", - сообщило министерство юстиции Германии в ответ на просьбу РИА Новости оценить сообщения СМИ и обрисовать текущее состояние дел в сотрудничестве стран по расследованию взрывов. В генпрокуратуре тоже отказались комментировать эти сообщения. "К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Мы принципиально не комментируем сообщения СМИ и не даем никаких оценок сотрудничествам", - заявили в ведомстве. В германском кабмине в ходе еженедельных брифингов журналистам рекомендуют по всем вопросам о "Северных потоках" обращаться в генеральную прокуратуру, которая несёт ответственность за расследование. До сих пор ведомство не ответило прямо ни на один из отправленных им запросов, ссылаясь зачастую на секретность незавершенного расследования. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов расследования и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://radiosputnik.ru/20231222/sevpotok-1917594048.html

https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, россия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"