https://ria.ru/20240117/dzhekpot-1921874080.html

Житель Франции выиграл 88 миллионов евро в лотерею EuroMillions

Житель Франции выиграл 88 миллионов евро в лотерею EuroMillions - РИА Новости, 17.01.2024

Житель Франции выиграл 88 миллионов евро в лотерею EuroMillions

Житель Франции выиграл первый в 2024 году джекпот в размере почти 88 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:25

2024-01-17T15:25

2024-01-17T15:39

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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Житель Франции выиграл первый в 2024 году джекпот в размере почти 88 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте самой лотереи. "Прошлым вечером джекпот EuroMillions был выигран впервые в 2024 году. Главный приз достался игроку из Франции, у которого совпали все выигрышные номера и который выиграл 87,9 миллиона евро", - сказано в документе. Отмечается, что джекпот лотереи достается участнику из Франции уже в 125-й раз, что делает Пятую республику второй страной по числу победителей, выигравших главный приз. Первую строчку в рейтинге занимает Великобритания, которая может похвастаться 126 победителями, говорится в пресс-релизе. Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

https://ria.ru/20240115/lotereya-1921370038.html

https://ria.ru/20230720/vyigrysh-1885220396.html

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