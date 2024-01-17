https://ria.ru/20240117/demografiya-1921759485.html

Ученые начали исследования "демографии" дальневосточного леопарда

Ученые начали исследования "демографии" дальневосточного леопарда - РИА Новости, 17.01.2024

Ученые начали исследования "демографии" дальневосточного леопарда

Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье в рамках сотрудничества с коллегами из Индии начали первые в истории исследования "демографии"... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:46

2024-01-17T03:46

2024-01-17T03:46

приморский край

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье в рамках сотрудничества с коллегами из Индии начали первые в истории исследования "демографии" краснокнижного дальневосточного леопарда, сообщает дирекция. "Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" начали первые в истории исследования демографии дальневосточного леопарда. Эта работа началась во время визита делегации "Земли леопарда" в Республику Индия в рамках сотрудничества с Национальным управлением по охране тигров (NTCA)", - говорится в сообщении. Управление занимается сохранением популяции бенгальского тигра в Индии. Отмечается, что опыт иностранных ученых актуален и применительно к леопардам. Совместную работу с индийскими учёными провели научные сотрудники "Земли леопарда" Дина Матюхина и Таисия Марченкова. Специалисты исследуют особенности роста популяции и вопросы её внутренней динамики на основе многолетних данных. "Впервые для дальневосточного леопарда мы проанализировали такие демографические показатели как прирост популяции, особенности выживаемости, пополнение и сменяемость особей в популяции. Такие же популяционные показатели были впервые получены для амурского тигра", – приводятся в сообщении слова Марченковой. Также изучается вопрос территориального распределения леопардов и их взаимодействия с тиграми. Подтверждено, что леопард не избегает амурского тигра даже на тех территориях, где полосатых хищников много. "Ранее мы уже провели масштабное исследование, посвященное межвидовым отношениям двух видов хищников, в частности, взаимному использованию местообитаний. Тогда наши результаты показали, что сосуществование тигра и леопарда на одной территории достигается за счет различий в использовании ресурсов, а самки леопарда с потомством регистрируются в местах с высокой концентрацией амурского тигра. Однако с тех пор численность тигра в нацпарке увеличилась почти вдвое, поэтому возникла необходимость рассмотреть данный вопрос с использованием актуальных данных фотомониторинга и новых методов статистической обработки. Последние результаты показали, что на сегодняшний день картина существенно не поменялась", – приводит дирекция комментарий Матюхиной. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20240110/leopard-1920426036.html

https://ria.ru/20231208/leopardy-1914505728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

приморский край, общество, россия