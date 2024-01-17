https://ria.ru/20240117/chernozem-1921764749.html

Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема"

Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема" - РИА Новости, 17.01.2024

Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема"

"Искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в РФ, сейчас ученые исследуют возможности и пути создания такой субстанции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T06:39

2024-01-17T06:39

2024-01-17T06:39

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальний восток

поволжье

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в РФ, сейчас ученые исследуют возможности и пути создания такой субстанции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Михаил Чарный. "В России необходимо создать массовое производство "искусственного чернозема" для восстановления сельскохозяйственных земель в Сибири, Центральной России, на Северо-Западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Поволжье. На данный момент создание такой почвы исследуется разными компаниями и учеными, но не имеет масштаба на всю страну", - сообщил Чарный. По его словам, негативным последствием интенсивного земледелия является ухудшение агрофизического состояния сельскохозяйственных земель: к примеру, уже непригодны для эксплуатации многие почвы в Сибири, схожие перспективы он видит как для Поволжья, так и для черноземной зоны центральной России, упоминает также северо-западную часть и Дальний Восток. "Везде ситуация будет примерно одинаковая. Это последствие интенсивного использования сельскохозяйственных земель", - считает Чарный. А чтобы их восстановить, "искусственный чернозем" - то есть почвы, соизмеримые по урожайности с черноземами, но с поправкой на климат и особенности выращивания в нем растений - нужно создавать в массовом производстве. Пока же, говорит эксперт, такое решение ситуации исследуется различными компаниями и учеными на фрагментарном уровне, без общей системы для всей страны. Минсельхоз РФ в середине декабря сообщал, что в 2023 году на обследование земель сельхозназначения, проводимые агрохимической службой, было направлено 2,7 миллиарда рублей; помимо этого, ее филиалы были созданы в новых регионах. В 2024 году по-прежнему в фокусе внимания проведение обследования земель сельхозназначения, получение точных данных для прогнозирования подкормки, контроль за качеством и безопасностью агрохимикатов; планируется и поэтапная реорганизация учреждений агрохимслужб.

https://ria.ru/20240117/rekord-1921761694.html

россия

дальний восток

поволжье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, поволжье, экономика