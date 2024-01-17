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Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема" - РИА Новости, 17.01.2024
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06:39 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/chernozem-1921764749.html
Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема"
Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема" - РИА Новости, 17.01.2024
Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема"
"Искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в РФ, сейчас ученые исследуют возможности и пути создания такой субстанции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T06:39
2024-01-17T06:39
россия
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дальний восток
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экономика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в РФ, сейчас ученые исследуют возможности и пути создания такой субстанции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Михаил Чарный. "В России необходимо создать массовое производство "искусственного чернозема" для восстановления сельскохозяйственных земель в Сибири, Центральной России, на Северо-Западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Поволжье. На данный момент создание такой почвы исследуется разными компаниями и учеными, но не имеет масштаба на всю страну", - сообщил Чарный. По его словам, негативным последствием интенсивного земледелия является ухудшение агрофизического состояния сельскохозяйственных земель: к примеру, уже непригодны для эксплуатации многие почвы в Сибири, схожие перспективы он видит как для Поволжья, так и для черноземной зоны центральной России, упоминает также северо-западную часть и Дальний Восток. "Везде ситуация будет примерно одинаковая. Это последствие интенсивного использования сельскохозяйственных земель", - считает Чарный. А чтобы их восстановить, "искусственный чернозем" - то есть почвы, соизмеримые по урожайности с черноземами, но с поправкой на климат и особенности выращивания в нем растений - нужно создавать в массовом производстве. Пока же, говорит эксперт, такое решение ситуации исследуется различными компаниями и учеными на фрагментарном уровне, без общей системы для всей страны. Минсельхоз РФ в середине декабря сообщал, что в 2023 году на обследование земель сельхозназначения, проводимые агрохимической службой, было направлено 2,7 миллиарда рублей; помимо этого, ее филиалы были созданы в новых регионах. В 2024 году по-прежнему в фокусе внимания проведение обследования земель сельхозназначения, получение точных данных для прогнозирования подкормки, контроль за качеством и безопасностью агрохимикатов; планируется и поэтапная реорганизация учреждений агрохимслужб.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, поволжье, экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дальний Восток, Поволжье, Экономика
Российские ученые изучают вопрос создания "искусственного чернозема"

Ученые создают "искусственный чернозем" для восстановления сельхозземель в РФ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосев
Посев - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в РФ, сейчас ученые исследуют возможности и пути создания такой субстанции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Михаил Чарный.
«
"В России необходимо создать массовое производство "искусственного чернозема" для восстановления сельскохозяйственных земель в Сибири, Центральной России, на Северо-Западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Поволжье. На данный момент создание такой почвы исследуется разными компаниями и учеными, но не имеет масштаба на всю страну", - сообщил Чарный.
По его словам, негативным последствием интенсивного земледелия является ухудшение агрофизического состояния сельскохозяйственных земель: к примеру, уже непригодны для эксплуатации многие почвы в Сибири, схожие перспективы он видит как для Поволжья, так и для черноземной зоны центральной России, упоминает также северо-западную часть и Дальний Восток.
"Везде ситуация будет примерно одинаковая. Это последствие интенсивного использования сельскохозяйственных земель", - считает Чарный. А чтобы их восстановить, "искусственный чернозем" - то есть почвы, соизмеримые по урожайности с черноземами, но с поправкой на климат и особенности выращивания в нем растений - нужно создавать в массовом производстве. Пока же, говорит эксперт, такое решение ситуации исследуется различными компаниями и учеными на фрагментарном уровне, без общей системы для всей страны.
Минсельхоз РФ в середине декабря сообщал, что в 2023 году на обследование земель сельхозназначения, проводимые агрохимической службой, было направлено 2,7 миллиарда рублей; помимо этого, ее филиалы были созданы в новых регионах. В 2024 году по-прежнему в фокусе внимания проведение обследования земель сельхозназначения, получение точных данных для прогнозирования подкормки, контроль за качеством и безопасностью агрохимикатов; планируется и поэтапная реорганизация учреждений агрохимслужб.
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