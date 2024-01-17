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Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией - РИА Новости, 17.01.2024
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00:37 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/britaniya-1921751070.html
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией - РИА Новости, 17.01.2024
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:37
2024-01-17T00:37
в мире
россия
великобритания
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт. "Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически - да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти", - ответил Келин на вопрос журналиста британской радиостанции LBC.
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в мире, россия, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией

Посол Келин: нет ни единого шанса на начало конфликта между Россией и Британией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт.
"Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически - да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти", - ответил Келин на вопрос журналиста британской радиостанции LBC.
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12 января, 20:09
 
В миреРоссияВеликобританияАндрей Келин
 
 
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