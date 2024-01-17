https://ria.ru/20240117/britaniya-1921751070.html
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией - РИА Новости, 17.01.2024
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:37
2024-01-17T00:37
2024-01-17T00:37
в мире
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андрей келин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт. "Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически - да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти", - ответил Келин на вопрос журналиста британской радиостанции LBC.
https://ria.ru/20240112/soglashenie-1921049103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин
Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией
Посол Келин: нет ни единого шанса на начало конфликта между Россией и Британией
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт.
"Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически - да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти", - ответил Келин на вопрос журналиста британской радиостанции LBC.
Британия в новом соглашении с Украиной не подтверждает конфликт с Россией