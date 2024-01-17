https://ria.ru/20240117/britaniya-1921751070.html

Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией

Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией - РИА Новости, 17.01.2024

Посол России исключил возможность военного конфликта с Британией

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:37

2024-01-17T00:37

2024-01-17T00:37

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит ни единого шанса на то, что между РФ и Великобританией может начаться вооруженный конфликт. "Я не вижу ни единого шанса на конфликт. Политически - да, политически мы находимся на разных сторонах шахматной доски. Но в военном плане я не верю, что что-то может произойти", - ответил Келин на вопрос журналиста британской радиостанции LBC.

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в мире, россия, великобритания, андрей келин