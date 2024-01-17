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В Белоруссии начали проверку боеготовности танкового батальона - РИА Новости, 17.01.2024
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09:50 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/boegotovnost-1921782624.html
В Белоруссии начали проверку боеготовности танкового батальона
В Белоруссии начали проверку боеготовности танкового батальона - РИА Новости, 17.01.2024
В Белоруссии начали проверку боеготовности танкового батальона
В Белоруссии началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования вооруженных сил, сообщило Минобороны... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:50
2024-01-17T09:50
в мире
белоруссия
виктор гулевич
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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. В Белоруссии началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования вооруженных сил, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. "В соответствии с распоряжением начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что "в ходе проверки планируется оценить готовность личного состава воинской части к выполнению задач по предназначению и состояние вооружения, военной и специальной техники к последующему применению".
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в мире, белоруссия, виктор гулевич
В мире, Белоруссия, Виктор Гулевич
В Белоруссии начали проверку боеготовности танкового батальона

МО Белоруссии: началась проверка боеготовности танкового батальона в стране

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТанки Т-72Б3 во время учений
Танки Т-72Б3 во время учений - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Танки Т-72Б3 во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. В Белоруссии началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования вооруженных сил, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
«
"В соответствии с распоряжением начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что "в ходе проверки планируется оценить готовность личного состава воинской части к выполнению задач по предназначению и состояние вооружения, военной и специальной техники к последующему применению".
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