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Блинкен заявил о необходимости решить палестинский вопрос - РИА Новости, 17.01.2024
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00:16 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/blinken-1921749878.html
Блинкен заявил о необходимости решить палестинский вопрос
Блинкен заявил о необходимости решить палестинский вопрос - РИА Новости, 17.01.2024
Блинкен заявил о необходимости решить палестинский вопрос
Безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:16
2024-01-17T00:16
в мире
израиль
ближний восток
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
хамас
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC. &quot;Арабские страны, включая Саудовскую Аравию, готовы на такие вещи в своих отношениях с Израилем, на которые они раньше никогда не были готовы. Это открывает совершенно другое будущее, гораздо более безопасное будущее, но необходимо решить палестинский вопрос&quot;, - сказал он.По мнению главы госдепа, сейчас увидеть такое будущее сложно из-за палестино-израильского конфликта. Блинкен признал, что арабские страны не собираются участвовать в восстановлении сектора Газа "только для того, чтобы его снова сравняли с землей" через год или через пять лет. "Нам также нужно добраться до основ. С точки зрения собственной безопасности Израиля, путем к истинной, прочной безопасности является уравнивание арабской части уравнения и палестинской части", - указал он, говоря о необходимости двугосударственного решения конфликта. В то же время глава госдепартамента отметил необходимость реформирования руководства палестинской автономии так, чтобы она работала на благо населения. "Больше всего палестинцы хотят эффективного управления, которое может приносить результаты. Это требует двух вещей - эффективного управления, а также поддержки палестинских властей со стороны Израиля, чтобы у них был шанс приносить результаты", - резюмировал Блинкен. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240115/narusheniya-1921501904.html
https://radiosputnik.ru/20240114/gaza-1921322755.html
https://ria.ru/20240116/konflikt-1915630213.html
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ближний восток
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в мире, израиль, ближний восток, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, хамас
В мире, Израиль, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, ХАМАС
Блинкен заявил о необходимости решить палестинский вопрос

Блинкен: будущее Ближнего Востока требует решения палестинского вопроса

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.
«

"Арабские страны, включая Саудовскую Аравию, готовы на такие вещи в своих отношениях с Израилем, на которые они раньше никогда не были готовы. Это открывает совершенно другое будущее, гораздо более безопасное будущее, но необходимо решить палестинский вопрос", - сказал он.

По мнению главы госдепа, сейчас увидеть такое будущее сложно из-за палестино-израильского конфликта. Блинкен признал, что арабские страны не собираются участвовать в восстановлении сектора Газа "только для того, чтобы его снова сравняли с землей" через год или через пять лет.
"Нам также нужно добраться до основ. С точки зрения собственной безопасности Израиля, путем к истинной, прочной безопасности является уравнивание арабской части уравнения и палестинской части", - указал он, говоря о необходимости двугосударственного решения конфликта.
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В то же время глава госдепартамента отметил необходимость реформирования руководства палестинской автономии так, чтобы она работала на благо населения. "Больше всего палестинцы хотят эффективного управления, которое может приносить результаты. Это требует двух вещей - эффективного управления, а также поддержки палестинских властей со стороны Израиля, чтобы у них был шанс приносить результаты", - резюмировал Блинкен.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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