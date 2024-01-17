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ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 17.01.2024 (обновлено: 17:06 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/bezhentsy-1921904057.html
ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда
ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда - РИА Новости, 17.01.2024
ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда
Использование беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Европе преодолеть нехватку на рынке труда, сообщила в среду газета Financial Times со... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:04
2024-01-17T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Использование беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Европе преодолеть нехватку на рынке труда, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на некоммерческую организацию Международный центр развития миграционной политики (ICMPD). "Все мы знаем, как много здесь людей с Украины, но если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация", - приводит издание слова Михаэля Шпинеделлегра, главы организации, занимающейся международным сотрудничеством в сфере миграции. В связи с этим Шпинделеггер призвал страны Евросоюза трудоустроить по меньшей мере половину беженцев и увеличить число работающих до двух третей к 2025 году. По его мнению, в первую очередь они могут восполнить нехватку персонала в сфере здравоохранения, пишет Financial Times. Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш сообщил, что только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться.
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в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда

FT: беженцы с Украины могли бы занять вакантные места на европейском рынке труда

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Использование беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Европе преодолеть нехватку на рынке труда, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на некоммерческую организацию Международный центр развития миграционной политики (ICMPD).
"Все мы знаем, как много здесь людей с Украины, но если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация", - приводит издание слова Михаэля Шпинеделлегра, главы организации, занимающейся международным сотрудничеством в сфере миграции.
В связи с этим Шпинделеггер призвал страны Евросоюза трудоустроить по меньшей мере половину беженцев и увеличить число работающих до двух третей к 2025 году. По его мнению, в первую очередь они могут восполнить нехватку персонала в сфере здравоохранения, пишет Financial Times.
Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш сообщил, что только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться.
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