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ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда

ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда - РИА Новости, 17.01.2024

ICMPD: беженцы с Украины могут помочь ЕС преодолеть дефицит на рынке труда

Использование беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Европе преодолеть нехватку на рынке труда, сообщила в среду газета Financial Times со... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:04

2024-01-17T17:04

2024-01-17T17:06

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Использование беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Европе преодолеть нехватку на рынке труда, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на некоммерческую организацию Международный центр развития миграционной политики (ICMPD). "Все мы знаем, как много здесь людей с Украины, но если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация", - приводит издание слова Михаэля Шпинеделлегра, главы организации, занимающейся международным сотрудничеством в сфере миграции. В связи с этим Шпинделеггер призвал страны Евросоюза трудоустроить по меньшей мере половину беженцев и увеличить число работающих до двух третей к 2025 году. По его мнению, в первую очередь они могут восполнить нехватку персонала в сфере здравоохранения, пишет Financial Times. Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш сообщил, что только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр