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Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах
Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах - РИА Новости, 17.01.2024
Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах
Украинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правах, заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:26
2024-01-17T14:26
2024-01-17T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Украинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правах, заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Ранее эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон заявил, что в европейских странах находится почти 800 тысяч украинских мужчин, которые "сбежали из Украины как трусы", и предложил выдать их обратно, чтобы "они сражались за Украину". "Подобные персонажи бьются в истерике, осознавая, что Россия побеждает, и земли постукраинского пространства будут освобождены от нацистов, и никакого реванша фашизма не получится. Напомню, Яак Мадисон видит в нацизме много позитивного. Что касается украинских беженцев, то для них в Европе наступают по-настоящему темные времена. Они стали заложниками русофобских западных режимов, которые в прямом смысле объявили на них охоту", - сказал Рогов. По его словам, период эйфории Европы от Украины прошел, и теперь помогать украинским беженцам стало не модно, так как они всегда были чужими и второсортными людьми для европейцев. "Дальше все пойдет по пути ограничения украинских беженцев в правах. Их начнут нещадно эксплуатировать как сверхдешевую рабочую силу, держа все время под угрозой высылки на подконтрольные режиму Зеленского территории", - добавил Рогов. Осенью министр финансов ФРГ Кристиан Линднер допустил сокращение пособий для беженцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, запорожская область, украина, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Евросоюз, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах
Рогов: для украинских беженцев в Европе наступают по-настоящему темные времена
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Украинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правах, заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее эстонский депутат Европарламента
Яак Мадисон заявил, что в европейских странах находится почти 800 тысяч украинских мужчин, которые "сбежали из Украины
как трусы", и предложил выдать их обратно, чтобы "они сражались за Украину".
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"Подобные персонажи бьются в истерике, осознавая, что Россия побеждает, и земли постукраинского пространства будут освобождены от нацистов, и никакого реванша фашизма не получится. Напомню, Яак Мадисон видит в нацизме много позитивного. Что касается украинских беженцев, то для них в Европе наступают по-настоящему темные времена. Они стали заложниками русофобских западных режимов, которые в прямом смысле объявили на них охоту", - сказал Рогов.
По его словам, период эйфории Европы от Украины прошел, и теперь помогать украинским беженцам стало не модно, так как они всегда были чужими и второсортными людьми для европейцев. "Дальше все пойдет по пути ограничения украинских беженцев в правах. Их начнут нещадно эксплуатировать как сверхдешевую рабочую силу, держа все время под угрозой высылки на подконтрольные режиму Зеленского территории", - добавил Рогов.
Осенью министр финансов ФРГ Кристиан Линднер
допустил сокращение пособий для беженцев.
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