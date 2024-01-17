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Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах

Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах - РИА Новости, 17.01.2024

Рогов считает, что украинских беженцев в Европе скоро ограничат в правах

Украинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правах, заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:26

2024-01-17T14:26

2024-01-17T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Украинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правах, заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Ранее эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон заявил, что в европейских странах находится почти 800 тысяч украинских мужчин, которые "сбежали из Украины как трусы", и предложил выдать их обратно, чтобы "они сражались за Украину". "Подобные персонажи бьются в истерике, осознавая, что Россия побеждает, и земли постукраинского пространства будут освобождены от нацистов, и никакого реванша фашизма не получится. Напомню, Яак Мадисон видит в нацизме много позитивного. Что касается украинских беженцев, то для них в Европе наступают по-настоящему темные времена. Они стали заложниками русофобских западных режимов, которые в прямом смысле объявили на них охоту", - сказал Рогов. По его словам, период эйфории Европы от Украины прошел, и теперь помогать украинским беженцам стало не модно, так как они всегда были чужими и второсортными людьми для европейцев. "Дальше все пойдет по пути ограничения украинских беженцев в правах. Их начнут нещадно эксплуатировать как сверхдешевую рабочую силу, держа все время под угрозой высылки на подконтрольные режиму Зеленского территории", - добавил Рогов. Осенью министр финансов ФРГ Кристиан Линднер допустил сокращение пособий для беженцев.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, запорожская область, украина, владимир рогов, ситуация в днр и лнр