https://ria.ru/20240116/zemletryasenie-1921550354.html
В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 16.01.2024
В Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 7.20 утра (8.20 мск) в Греции, сообщил на сайте институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:33
2024-01-16T09:33
2024-01-16T09:33
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афины
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АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 7.20 утра (8.20 мск) в Греции, сообщил на сайте институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. Эпицентр землетрясения находится в центре Арголического залива в 16 километрах к северо-востоку от городка Леонидио и в 97 километрах к юго-западу от Афин. По данным института геодинамики, очаг землетрясения находился на глубине 14,5 километра. За ним последовали три афтершока магнитудой от 2,5 до 3,2. Информации о каком-либо ущербе пока нет.
https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921472526.html
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в мире, греция, афины
В Греции произошло землетрясение
В Греции недалеко от Афин произошло землетрясение магнитудой 4,8