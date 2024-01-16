https://ria.ru/20240116/zemletryasenie-1921550354.html

В Греции произошло землетрясение

В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 16.01.2024

В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 7.20 утра (8.20 мск) в Греции, сообщил на сайте институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:33

2024-01-16T09:33

2024-01-16T09:33

в мире

греция

афины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 7.20 утра (8.20 мск) в Греции, сообщил на сайте институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. Эпицентр землетрясения находится в центре Арголического залива в 16 километрах к северо-востоку от городка Леонидио и в 97 километрах к юго-западу от Афин. По данным института геодинамики, очаг землетрясения находился на глубине 14,5 километра. За ним последовали три афтершока магнитудой от 2,5 до 3,2. Информации о каком-либо ущербе пока нет.

https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921472526.html

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, афины