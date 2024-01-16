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"Посылает к черту": в Японии испугались одного шага Путина - РИА Новости, 16.01.2024
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01:00 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/yaponiya-1921522107.html
"Посылает к черту": в Японии испугались одного шага Путина
"Посылает к черту": в Японии испугались одного шага Путина - РИА Новости, 16.01.2024
"Посылает к черту": в Японии испугались одного шага Путина
Обещанием посетить Курилы президент России Владимир Путин "фактически посылает Японию к черту", заявил газете South China Morning Post доцент кафедры... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:00
2024-01-16T01:00
в мире
япония
россия
владимир путин
есимаса хаяси
сергей лавров
курильские острова
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Обещанием посетить Курилы президент России Владимир Путин "фактически посылает Японию к черту", заявил газете South China Morning Post доцент кафедры международных отношений Токийского университета Рё Хината Ямагучи.Ранее Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока сообщил о своем намерении посетить Курилы. После этого генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио будет "внимательно следить" за ситуацией.Как напомнил Ямагучи, несколько месяцев назад глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что спор с Японией окончен и что вопрос суверенитета над островами не обсуждается, по его мнению, Путин "просто закрепляет эту позицию"."Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы", — заявил доцент.При этом, как считает Ямагучи, "ситуация станет более серьезной", если российский лидер распорядится предпринять конкретные шаги по развитию островов.Как отмечает SCMP, объявление о строительстве крупного порта, аэропорта или военных объектов на острове станет заметным сдвигом в нынешнем статус-кво в регионе — как и инвестиции в инфраструктуру.Курильские острова входят в состав Сахалинской области России, однако Токио оспаривает их принадлежность. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915865738.html
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в мире, япония, россия, владимир путин, есимаса хаяси, сергей лавров, курильские острова
В мире, Япония, Россия, Владимир Путин, Есимаса Хаяси, Сергей Лавров, Курильские острова
"Посылает к черту": в Японии испугались одного шага Путина

Доцент Ямагучи: Путин обещанием посетить Курилы "послал к черту" Японию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Обещанием посетить Курилы президент России Владимир Путин "фактически посылает Японию к черту", заявил газете South China Morning Post доцент кафедры международных отношений Токийского университета Рё Хината Ямагучи.
Ранее Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока сообщил о своем намерении посетить Курилы. После этого генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио будет "внимательно следить" за ситуацией.
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Как напомнил Ямагучи, несколько месяцев назад глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что спор с Японией окончен и что вопрос суверенитета над островами не обсуждается, по его мнению, Путин "просто закрепляет эту позицию".
"Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы", — заявил доцент.
При этом, как считает Ямагучи, "ситуация станет более серьезной", если российский лидер распорядится предпринять конкретные шаги по развитию островов.
Как отмечает SCMP, объявление о строительстве крупного порта, аэропорта или военных объектов на острове станет заметным сдвигом в нынешнем статус-кво в регионе — как и инвестиции в инфраструктуру.
Курильские острова входят в состав Сахалинской области России, однако Токио оспаривает их принадлежность. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреЯпонияРоссияВладимир ПутинЕсимаса ХаясиСергей ЛавровКурильские острова
 
 
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