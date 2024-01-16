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В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери - РИА Новости, 16.01.2024
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13:55 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/tatarstan-1921619078.html
В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери
В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери - РИА Новости, 16.01.2024
В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери
Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:55
2024-01-16T13:55
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине, сообщает прокуратура Татарстана. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в роддом Лениногорска поступила 22-летняя беременная женщина с отслойкой плаценты, которую врач якобы отказывалась осматривать в течение трех часов. В результате малыш умер, женщина в критическом состоянии. "Прокуратура Лениногорска проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи беременной женщине. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что с привлечением специалистов Росздравнадзора проверит сведения о нарушении прав пациентки и даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных медработников. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери

Прокуратура Татарстана выяснят обстоятельства смерти ребенка в утробе матери

© РИА Новости / Сергей ВенявскийУзи
Узи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Венявский
Узи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в роддом Лениногорска поступила 22-летняя беременная женщина с отслойкой плаценты, которую врач якобы отказывалась осматривать в течение трех часов. В результате малыш умер, женщина в критическом состоянии.
«
"Прокуратура Лениногорска проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи беременной женщине. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что с привлечением специалистов Росздравнадзора проверит сведения о нарушении прав пациентки и даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных медработников.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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