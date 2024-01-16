https://ria.ru/20240116/tatarstan-1921619078.html

В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери

В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери - РИА Новости, 16.01.2024

В Татарстане выясняют обстоятельства смерти ребенка в утробе матери

Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:55

2024-01-16T13:55

2024-01-16T13:55

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине, сообщает прокуратура Татарстана. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в роддом Лениногорска поступила 22-летняя беременная женщина с отслойкой плаценты, которую врач якобы отказывалась осматривать в течение трех часов. В результате малыш умер, женщина в критическом состоянии. "Прокуратура Лениногорска проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи беременной женщине. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что с привлечением специалистов Росздравнадзора проверит сведения о нарушении прав пациентки и даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных медработников. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), республика татарстан (татарстан)