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Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером - РИА Новости, 16.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:11 16.01.2024 (обновлено: 22:12 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tarkovskiy-1921740661.html
Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером
Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером - РИА Новости, 16.01.2024
Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером
Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:11
2024-01-16T22:12
шоубиз
андрей тарковский
украина
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером". Издание взяло интервью у режиссера Алексея Германя-младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он напомнил, что значительное число фильмов Тарковского никогда не показывали на международных фестивалях. Издание в свою очередь в примечаниях указало, что Тарковский — это "знаменитый польский режиссер". Народный артист РСФСР Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области. Всемирно известный режиссер снял фильмы "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", "Жертвоприношение", "Ностальгия". С 2007 года на родине режиссера в Ивановской области ежегодно проводится международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.
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андрей тарковский, украина, в мире
Шоубиз, Андрей Тарковский, Украина, В мире
Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером

Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского польским режиссером

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Тарковский
Андрей Тарковский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Андрей Тарковский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером".
Издание взяло интервью у режиссера Алексея Германя-младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он напомнил, что значительное число фильмов Тарковского никогда не показывали на международных фестивалях. Издание в свою очередь в примечаниях указало, что Тарковский — это "знаменитый польский режиссер".
Народный артист РСФСР Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области. Всемирно известный режиссер снял фильмы "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", "Жертвоприношение", "Ностальгия". С 2007 года на родине режиссера в Ивановской области ежегодно проводится международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.
Кинорежиссер Андрей Тарковский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2017
Биография Андрея Тарковского
4 апреля 2017, 00:51
 
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