https://ria.ru/20240116/tarkovskiy-1921740661.html

Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером

Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером - РИА Новости, 16.01.2024

Американский журнал назвал Андрея Тарковского польским режиссером

Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:11

2024-01-16T22:11

2024-01-16T22:12

шоубиз

андрей тарковский

украина

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского "польским режиссером". Издание взяло интервью у режиссера Алексея Германя-младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он напомнил, что значительное число фильмов Тарковского никогда не показывали на международных фестивалях. Издание в свою очередь в примечаниях указало, что Тарковский — это "знаменитый польский режиссер". Народный артист РСФСР Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области. Всемирно известный режиссер снял фильмы "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", "Жертвоприношение", "Ностальгия". С 2007 года на родине режиссера в Ивановской области ежегодно проводится международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского.

https://ria.ru/20170404/1491368971.html

украина

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андрей тарковский, украина, в мире