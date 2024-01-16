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ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921533418.html
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ
Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:07
2024-01-16T05:07
специальная военная операция на украине
россия
старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении… Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сказал он. Кроме того, в течение суток российские войска пресекли восемь попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного – уничтожены два пикапа и до 30 военных.
https://ria.ru/20240116/plennye-1921533060.html
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россия, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ

Минобороны: на Южнодонецком направлении поражены пять пунктов дислокации ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении… Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сказал он.
Командир штурмовой группы о захвате позиции противника на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ во время штурма под Купянском
05:03
Кроме того, в течение суток российские войска пресекли восемь попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного – уничтожены два пикапа и до 30 военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаромайорскоеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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