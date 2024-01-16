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ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ
Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:07
2024-01-16T05:07
2024-01-16T05:07
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старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении… Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сказал он. Кроме того, в течение суток российские войска пресекли восемь попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного – уничтожены два пикапа и до 30 военных.
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россия, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком направлении поражены пять пунктов дислокации ВСУ