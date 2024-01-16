https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921533418.html

ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ

ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:07

2024-01-16T05:07

2024-01-16T05:07

специальная военная операция на украине

россия

старомайорское

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении… Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сказал он. Кроме того, в течение суток российские войска пресекли восемь попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного – уничтожены два пикапа и до 30 военных.

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россия, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины