https://ria.ru/20240116/sizo-1921562392.html

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО - РИА Новости, 16.01.2024

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО

Свердловский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему врио зампреда правительства Забайкальского края Игорю Дубровину меру пресечения в виде... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:39

2024-01-16T10:39

2024-01-16T10:39

происшествия

забайкальский край

екатеринбург

свердловская область

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему врио зампреда правительства Забайкальского края Игорю Дубровину меру пресечения в виде ареста на запрет определенных действий, сообщает пресс-служба суда. В декабре врио зампреда правительства Забайкальского края был задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, он самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы были проведены обыски. Следователи главного следственного управления ГУМВД России по Свердловской области возбудили в отношении Дубровина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 27 февраля. "Защитник подсудимого подал на постановление апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определенных действий", - говорится в сообщении. Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. Работал в правительстве Забайкальского края с июня 2023 года, освобожден от должности в середине декабря за утрату доверия.

https://ria.ru/20231102/chinovniki-1906987828.html

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забайкальский край

екатеринбург

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происшествия, забайкальский край, екатеринбург, свердловская область, свердловский областной суд