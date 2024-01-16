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Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО - РИА Новости, 16.01.2024
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10:39 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sizo-1921562392.html
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО - РИА Новости, 16.01.2024
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО
Свердловский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему врио зампреда правительства Забайкальского края Игорю Дубровину меру пресечения в виде... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:39
2024-01-16T10:39
происшествия
забайкальский край
екатеринбург
свердловская область
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему врио зампреда правительства Забайкальского края Игорю Дубровину меру пресечения в виде ареста на запрет определенных действий, сообщает пресс-служба суда. В декабре врио зампреда правительства Забайкальского края был задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, он самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы были проведены обыски. Следователи главного следственного управления ГУМВД России по Свердловской области возбудили в отношении Дубровина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 27 февраля. "Защитник подсудимого подал на постановление апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определенных действий", - говорится в сообщении. Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. Работал в правительстве Забайкальского края с июня 2023 года, освобожден от должности в середине декабря за утрату доверия.
https://ria.ru/20231102/chinovniki-1906987828.html
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происшествия, забайкальский край, екатеринбург, свердловская область, свердловский областной суд
Происшествия, Забайкальский край, Екатеринбург, Свердловская область, Свердловский областной суд
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья отпустили из СИЗО

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья Игоря Дубровина отпустили из СИЗО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему врио зампреда правительства Забайкальского края Игорю Дубровину меру пресечения в виде ареста на запрет определенных действий, сообщает пресс-служба суда.
В декабре врио зампреда правительства Забайкальского края был задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, он самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы были проведены обыски.
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«
"Защитник подсудимого подал на постановление апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.
Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. Работал в правительстве Забайкальского края с июня 2023 года, освобожден от должности в середине декабря за утрату доверия.
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