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В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
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16:30 16.01.2024 (обновлено: 16:49 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/rotterdam-1921672303.html
В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море
В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море
Порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:30
2024-01-16T16:49
в мире
красное море
роттердам
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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ГААГА, 16 янв - РИА Новости. Порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс. "В начале месяца мы думали, что в январе корабли снова будут проходить через Суэцкий канал. Однако этого не произошло. Поэтому мы не ожидаем в этом месяце проблем в Роттердаме из-за нагрузки, вызванной дополнительными контейнерными грузами", - сообщил Схеллекенс, говоря о влиянии напряжённой ситуации в Красном море на работу порта. При этом он отметил, что стоимость перевозок изменилась, не уточнив, насколько подорожали тарифы. В порту Роттердама также рассказали, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены, чтобы пройти через мыс Доброй Надежды. В настоящее время суда по-прежнему ходят через этот мыс.По словам представителя пресс-службы, это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240116/perevozki-1921546922.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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красное море
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в мире, красное море, роттердам, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Роттердам, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море

Порт Роттердама заявил о росте стоимости перевозок из-за ситуации в Красном море

© AP Photo / Peter DejongСотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 16 янв - РИА Новости. Порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс.
"В начале месяца мы думали, что в январе корабли снова будут проходить через Суэцкий канал. Однако этого не произошло. Поэтому мы не ожидаем в этом месяце проблем в Роттердаме из-за нагрузки, вызванной дополнительными контейнерными грузами", - сообщил Схеллекенс, говоря о влиянии напряжённой ситуации в Красном море на работу порта.
Транспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Порт Антверпена сообщил о возможном подорожании морских грузоперевозок
Вчера, 09:08
При этом он отметил, что стоимость перевозок изменилась, не уточнив, насколько подорожали тарифы.
В порту Роттердама также рассказали, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены, чтобы пройти через мыс Доброй Надежды. В настоящее время суда по-прежнему ходят через этот мыс.
По словам представителя пресс-службы, это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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12 января, 16:13
 
В миреКрасное мореРоттердамЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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