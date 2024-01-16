https://ria.ru/20240116/rotterdam-1921672303.html

В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море

В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024

В порту Роттердама рассказали об изменениях из-за ситуации в Красном море

Порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:30

2024-01-16T16:30

2024-01-16T16:49

в мире

красное море

роттердам

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851143621_770:753:3071:2047_1920x0_80_0_0_3153bee3f0fd5f7cd9045c131671a64a.jpg

ГААГА, 16 янв - РИА Новости. Порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс. "В начале месяца мы думали, что в январе корабли снова будут проходить через Суэцкий канал. Однако этого не произошло. Поэтому мы не ожидаем в этом месяце проблем в Роттердаме из-за нагрузки, вызванной дополнительными контейнерными грузами", - сообщил Схеллекенс, говоря о влиянии напряжённой ситуации в Красном море на работу порта. При этом он отметил, что стоимость перевозок изменилась, не уточнив, насколько подорожали тарифы. В порту Роттердама также рассказали, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены, чтобы пройти через мыс Доброй Надежды. В настоящее время суда по-прежнему ходят через этот мыс.По словам представителя пресс-службы, это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240116/perevozki-1921546922.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

красное море

роттердам

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, роттердам, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене