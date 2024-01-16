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В ГД внесли проект о центрах исторического наследия президентов России
В ГД внесли проект о центрах исторического наследия президентов России - РИА Новости, 16.01.2024
В ГД внесли проект о центрах исторического наследия президентов России
В ГД внесён проект о сохранении возможности создания центров исторического наследия президентов РФ лишь в отношении президентов, прекративших исполнение... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:43
2024-01-16T17:43
2024-01-16T17:49
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В ГД внесён проект о сохранении возможности создания центров исторического наследия президентов РФ лишь в отношении президентов, прекративших исполнение полномочий после 1 января 2000 года, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект внес депутат от КПРФ Владимир Исаков. "Законопроектом предлагается сохранить возможность создания центров исторического наследия президентов Российской Федерации лишь в отношении президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий после 1 января 2000 года",- сказано в пояснительной записке к проекту. Автор проекта ссылается на данные опроса ВЦИОМ, проведенного в 2016 году, где 50% респондентов "называло Ельцина виновником кризиса, в котором оказалась Россия в 1990-е годы". "Законопроектом предлагается зафиксировать в качестве одной из целей деятельности: представление объективной оценки роли личности президента в исторической ретроспективе, что является залогом плюрализма мнений и развития демократии в нашей стране", - поясняется в документах.
https://ria.ru/20240110/vystavka-forum-1920464604.html
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россия, госдума рф, вциом
Россия, Госдума РФ, ВЦИОМ
В ГД внесли проект о центрах исторического наследия президентов России
В ГД внесли проект о создании центров исторического наследия президентов России