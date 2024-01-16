https://ria.ru/20240116/prigovor-1921667300.html

В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача

В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача - РИА Новости, 16.01.2024

В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача

Ленинский райсуд Ижевска приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который подстрекал сына-подростка ранить ножом врача в больнице, сообщили в объединенной РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:12

2024-01-16T16:12

2024-01-16T16:12

происшествия

ижевск

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УФА, 16 янв – РИА Новости. Ленинский райсуд Ижевска приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который подстрекал сына-подростка ранить ножом врача в больнице, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. Осужденный в декабре 2021 года привез 12-летнего сына в больницу для оказания помощи. Мужчина был недоволен действиями дежурного врача, ударил его и приказал 12-летнему сыну нанести ножевые удары доктору. Подросток подчинился отцу и несколько раз ранил медика. Нападение было пресечено другим сотрудником больницы, и только благодаря своевременно оказанной помощи пострадавший выжил. Подстрекателя задержали в подъезде его дома, при задержании он ударил и полицейского. В отношении задержанного было возбуждено три уголовных дела – "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", "покушение на убийство" и "вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем". Суд первой инстанции рассматривал дело с участием присяжных и наказал мужчину только за применение насилия в отношении полицейского, назначив ему 4,5 года лишения свободы. По остальным статьям мужчина был оправдан. Прокуратура подала жалобу, и Верховный суд Удмуртии в июне 2023 года отменил оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. В объединенной пресс-службе судов региона сообщают, что вердиктом коллегии присяжных заседателей от 21 ноября 2023 года подсудимый признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью врача с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления. "Ленинский суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с подсудимого в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240116/prigovor-1921659927.html

https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html

https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ижевск