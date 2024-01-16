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Ефимов: 9,3 тысячи крупных и средних компаний Москвы стали прибыльными
Ефимов: 9,3 тысячи крупных и средних компаний Москвы стали прибыльными - РИА Новости, 16.01.2024
Ефимов: 9,3 тысячи крупных и средних компаний Москвы стали прибыльными
По итогам первых девяти месяцев прошлого года свыше 9,3 тысячи крупных и средних предприятий, работающих на территории Москвы, стали прибыльными, компании... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:05
2024-01-16T10:05
2024-01-16T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
прибыль
бизнес
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. По итогам первых девяти месяцев прошлого года свыше 9,3 тысячи крупных и средних предприятий, работающих на территории Москвы, стали прибыльными, компании заработали почти 10,6 триллиона рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Прибыльными считаются организации, которые в определенный период времени добились положительного финансового результата. У этих компаний доходы больше, чем расходы за конкретный период. В это число не вошли государственные и муниципальные учреждения, кредитные организации, а также пенсионные фонды."По итогам трех кварталов 2023 года к прибыльным относились более 9,3 тысячи, или свыше 70% работающих в столице крупных и средних предприятий. Они заработали почти 10,6 триллиона рублей, что на 56,3% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Более 20% прибыли обеспечила финансовая сфера – около 2,2 триллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Кроме того, почти 19% или примерно 2 трлн рублей составила прибыль обрабатывающих производств. Примерно 1,6 трлн рублей (почти 15%) составила прибыль компаний, которые заняты в сфере торговли. В этом числе 1,1 трлн рублей составила прибыль организаций, занятых в сфере оптовой торговли. Также высокую прибыль демонстрируют компании, работающие в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха. Прибыль таких организаций составила 862 млрд рублей, а компании, работающие в области информации и связи, заработали 832,3 млрд рублей.По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой, самый высокий прирост прибыли за три квартала прошлого года показали компании, которые ведут административную деятельность. Они заработали в 5,8 раза больше, если сравнивать их показатели прибыли с таким же периодом 2022 года. Кроме того, троекратного увеличения прибыли добились предприятия, ведущие свою деятельность в финансовой сфере и в два раза выросла прибыль у организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы в 2023 году предоставили 156,3 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , прибыль, бизнес
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Прибыль, Бизнес
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. По итогам первых девяти месяцев прошлого года свыше 9,3 тысячи крупных и средних предприятий, работающих на территории Москвы, стали прибыльными, компании заработали почти 10,6 триллиона рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Прибыльными считаются организации, которые в определенный период времени добились положительного финансового результата. У этих компаний доходы больше, чем расходы за конкретный период. В это число не вошли государственные и муниципальные учреждения, кредитные организации, а также пенсионные фонды.
"По итогам трех кварталов 2023 года к прибыльным относились более 9,3 тысячи, или свыше 70% работающих в столице крупных и средних предприятий. Они заработали почти 10,6 триллиона рублей, что на 56,3% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Более 20% прибыли обеспечила финансовая сфера – около 2,2 триллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов: "зеленый коридор" сократил до года создание производств в Москве
Кроме того, почти 19% или примерно 2 трлн рублей составила прибыль обрабатывающих производств. Примерно 1,6 трлн рублей (почти 15%) составила прибыль компаний, которые заняты в сфере торговли. В этом числе 1,1 трлн рублей составила прибыль организаций, занятых в сфере оптовой торговли. Также высокую прибыль демонстрируют компании, работающие в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха. Прибыль таких организаций составила 862 млрд рублей, а компании, работающие в области информации и связи, заработали 832,3 млрд рублей.
По словам министра правительства Москвы
, главы департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой, самый высокий прирост прибыли за три квартала прошлого года показали компании, которые ведут административную деятельность. Они заработали в 5,8 раза больше, если сравнивать их показатели прибыли с таким же периодом 2022 года. Кроме того, троекратного увеличения прибыли добились предприятия, ведущие свою деятельность в финансовой сфере и в два раза выросла прибыль у организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха.
Ранее Ефимов
сообщал, что власти Москвы в 2023 году предоставили 156,3 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города.