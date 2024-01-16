Путин 17 января проведет совещание с правительством
Путин 17 января по видеосвязи проведет совещание с членами правительства
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщила президентская пресс-служба.
"Основная тема обсуждения — вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа", — добавили в Кремле.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
С докладами выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Кроме того, президент и члены правительства рассмотрят некоторые текущие вопросы.
Президент посетил Чукотку и Хабаровский край на минувшей неделе. В Анадыре Путин ответил на вопросы местных жителей, а в Хабаровске — обстоятельно пообщался с дальневосточными предпринимателями.