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Путин 17 января проведет совещание с правительством - РИА Новости, 16.01.2024
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15:02 16.01.2024 (обновлено: 15:54 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pravitelstvo-1921639473.html
Путин 17 января проведет совещание с правительством
Путин 17 января проведет совещание с правительством - РИА Новости, 16.01.2024
Путин 17 января проведет совещание с правительством
Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщила президентская пресс-служба. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:02
2024-01-16T15:54
россия
владимир путин
политика
правительство рф
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщила президентская пресс-служба."Основная тема обсуждения — вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа", — добавили в Кремле.Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.С докладами выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Росрыболовства Илья Шестаков.Кроме того, президент и члены правительства рассмотрят некоторые текущие вопросы.Президент посетил Чукотку и Хабаровский край на минувшей неделе. В Анадыре Путин ответил на вопросы местных жителей, а в Хабаровске — обстоятельно пообщался с дальневосточными предпринимателями.
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россия, владимир путин, политика, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Политика, Правительство РФ
Путин 17 января проведет совещание с правительством

Путин 17 января по видеосвязи проведет совещание с членами правительства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщила президентская пресс-служба.
"Основная тема обсуждения — вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа", — добавили в Кремле.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
С докладами выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Кроме того, президент и члены правительства рассмотрят некоторые текущие вопросы.
Президент посетил Чукотку и Хабаровский край на минувшей неделе. В Анадыре Путин ответил на вопросы местных жителей, а в Хабаровске — обстоятельно пообщался с дальневосточными предпринимателями.
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