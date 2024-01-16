https://ria.ru/20240116/pravitelstvo-1921639473.html

Путин 17 января проведет совещание с правительством

Путин 17 января проведет совещание с правительством - РИА Новости, 16.01.2024

Путин 17 января проведет совещание с правительством

Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщила президентская пресс-служба. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:02

2024-01-16T15:02

2024-01-16T15:54

россия

владимир путин

политика

правительство рф

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщила президентская пресс-служба."Основная тема обсуждения — вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа", — добавили в Кремле.Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.С докладами выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Росрыболовства Илья Шестаков.Кроме того, президент и члены правительства рассмотрят некоторые текущие вопросы.Президент посетил Чукотку и Хабаровский край на минувшей неделе. В Анадыре Путин ответил на вопросы местных жителей, а в Хабаровске — обстоятельно пообщался с дальневосточными предпринимателями.

https://ria.ru/20231221/pravitelstvo-1917308153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, правительство рф