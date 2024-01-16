https://ria.ru/20240116/pozhar-1921719282.html

На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек

На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек - РИА Новости, 16.01.2024

На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек

Один человек пострадал при возгорании в кафе на территории Дорогомиловского рынка на западе Москвы, в целях безопасности эвакуировали порядка 200 человек,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:34

2024-01-16T19:34

2024-01-16T19:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании в кафе на территории Дорогомиловского рынка на западе Москвы, в целях безопасности эвакуировали порядка 200 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла вспышка жировых отложений в кафе на Дорогомиловском рынке", — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара, по предварительной информации, пострадал один человек. В целях безопасности с территории рынка были эвакуированы не менее 200 человек.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва