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На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек - РИА Новости, 16.01.2024
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19:34 16.01.2024
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На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек
На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек - РИА Новости, 16.01.2024
На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек
Один человек пострадал при возгорании в кафе на территории Дорогомиловского рынка на западе Москвы, в целях безопасности эвакуировали порядка 200 человек,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:34
2024-01-16T19:34
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании в кафе на территории Дорогомиловского рынка на западе Москвы, в целях безопасности эвакуировали порядка 200 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла вспышка жировых отложений в кафе на Дорогомиловском рынке", — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара, по предварительной информации, пострадал один человек. В целях безопасности с территории рынка были эвакуированы не менее 200 человек.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек

В Москве при пожаре в кафе на Дорогомиловском рынке пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании в кафе на территории Дорогомиловского рынка на западе Москвы, в целях безопасности эвакуировали порядка 200 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Произошла вспышка жировых отложений в кафе на Дорогомиловском рынке", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара, по предварительной информации, пострадал один человек.
В целях безопасности с территории рынка были эвакуированы не менее 200 человек.
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