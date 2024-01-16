https://ria.ru/20240116/podpisey-1921680874.html

На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина

На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 16.01.2024

На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина

Более миллиона подписей собрали на площадках "Единой России" в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, сообщил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:01

2024-01-16T17:01

2024-01-16T19:19

выборы президента россии — 2024

владимир путин

андрей турчак

единая россия

молодая гвардия единой россии

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921202494_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b68e8aa5accda0bfb9258c1b2e5235ce.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более миллиона подписей собрали на площадках "Единой России" в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в Telegram-канале."Сегодня по стране проходит единый день сбора подписей — на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах "Молодой Гвардии Единой России", — сказал он.По словам Турчака, задействованы около 20 тысяч волонтеров, которые в том числе выезжают на труднодоступные территории, где отсутствуют стационарные пункты сбора.Как отметил секретарь Генсовета ЕР, очень много граждан хотят принять участие в процедуре и поддержать Путина. Речь идет о людях разных профессий и возрастов, которые приходят семьями и трудовыми коллективами."Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани", — добавил он.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, андрей турчак, единая россия, молодая гвардия единой россии, совет федерации рф, политика