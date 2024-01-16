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На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина
На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 16.01.2024
На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина
Более миллиона подписей собрали на площадках "Единой России" в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, сообщил секретарь Генсовета партии... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:01
2024-01-16T17:01
2024-01-16T19:19
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более миллиона подписей собрали на площадках "Единой России" в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в Telegram-канале."Сегодня по стране проходит единый день сбора подписей — на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах "Молодой Гвардии Единой России", — сказал он.По словам Турчака, задействованы около 20 тысяч волонтеров, которые в том числе выезжают на труднодоступные территории, где отсутствуют стационарные пункты сбора.Как отметил секретарь Генсовета ЕР, очень много граждан хотят принять участие в процедуре и поддержать Путина. Речь идет о людях разных профессий и возрастов, которые приходят семьями и трудовыми коллективами."Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани", — добавил он.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html
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владимир путин, андрей турчак, единая россия, молодая гвардия единой россии, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Андрей Турчак, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, Совет Федерации РФ, Политика
На площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина
Турчак: на площадках ЕР собрали более миллиона подписей в поддержку Путина