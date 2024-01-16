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Песков оценил идею о нейтральном флоте в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
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12:17 16.01.2024 (обновлено: 12:22 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/peskov-1921586835.html
Песков оценил идею о нейтральном флоте в Черном море
Песков оценил идею о нейтральном флоте в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
Песков оценил идею о нейтральном флоте в Черном море
Комментирование предложения всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный флот в Черном море требует знания деталей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:17
2024-01-16T12:22
экономика
черное море
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комментирование предложения всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный флот в Черном море требует знания деталей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отказался комментировать эту идею.В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения."Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Я поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на предложение доклада ВЭФ.
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экономика, черное море, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Черное море, Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков оценил идею о нейтральном флоте в Черном море

Песков: важно понимать детали идеи ВЭФ создать нейтральный флот в Черном море

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комментирование предложения всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный флот в Черном море требует знания деталей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отказался комментировать эту идею.
В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
«
"Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Я поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на предложение доклада ВЭФ.
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10:28
 
ЭкономикаЧерное мореРоссияДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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