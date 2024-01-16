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Академия Фетисова начала работать в Новокузнецке - РИА Новости, 16.01.2024
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15:25 16.01.2024 (обновлено: 15:40 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/novokuznetsk-1921651762.html
Академия Фетисова начала работать в Новокузнецке
Академия Фетисова начала работать в Новокузнецке - РИА Новости, 16.01.2024
Академия Фетисова начала работать в Новокузнецке
Академия легендарного отечественного хоккеиста Вячеслава Фетисова начала работать в Новокузнецке, она поможет развитию хоккея в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:25
2024-01-16T15:40
новокузнецк
вячеслав фетисов
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Академия легендарного отечественного хоккеиста Вячеслава Фетисова начала работать в Новокузнецке, она поможет развитию хоккея в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В Новокузнецке начала работу хоккейная академия Фетисова. По образовательной программе, разработанной двукратным победителем Олимпийских игр и семикратным чемпионом мира, будут обучаться как мальчики, так и девочки. Соглашение о создании академии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов подписали на открытии Арены Кузнецких металлургов в феврале прошлого года", – говорится в сообщении. "Наша задача - вернуть Новокузнецку и Кузбассу в целом славу самого хоккейного региона, родины чемпионов. Все условия для занятий созданы, мы построили инфраструктуру, которая соответствует стандартам КХЛ. Методика прославленного спортсмена Вячеслава Фетисова поможет организовать тренировочный процесс на мировом уровне, увлечь хоккеем наших детей, чтобы они могли заниматься этим видом спорта, развивать свой талант у нас в Кузбассе", - цитирует Цивилева пресс-служба. Хоккейная академия будет готовить профессиональных спортсменов для отечественного хоккея, в первую очередь – для кузбасских команд. Сейчас идет подготовка и аттестация тренеров детских хоккейных секций региона для работы по методике Фетисова. Отмечается, что планируется уделять внимание качеству подготовки детско-юношеских команд не только в традиционном хоккейном центре региона - Новокузнецке, но и в других городах Кузбасса. Кроме того, работа академии направлена на развитие и любительского спорта. Одна из важных целей — создание условий для игры в хоккей и посещения матчей кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья, но выбирающих активный образ жизни.
https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html
https://ria.ru/20240109/osvoenie_zemel-1920298345.html
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новокузнецк, вячеслав фетисов, сергей цивилев, кемеровская область
Новокузнецк, Вячеслав Фетисов, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Академия Фетисова начала работать в Новокузнецке

Академия Фетисова начала работать в Новокузнецке, она поможет развитию хоккея

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и хоккеист Вячеслав Фетисов на открытии Арены Кузнецких металлургов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и хоккеист Вячеслав Фетисов на открытии Арены Кузнецких металлургов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и хоккеист Вячеслав Фетисов на открытии Арены Кузнецких металлургов. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 16 янв - РИА Новости. Академия легендарного отечественного хоккеиста Вячеслава Фетисова начала работать в Новокузнецке, она поможет развитию хоккея в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В Новокузнецке начала работу хоккейная академия Фетисова. По образовательной программе, разработанной двукратным победителем Олимпийских игр и семикратным чемпионом мира, будут обучаться как мальчики, так и девочки. Соглашение о создании академии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов подписали на открытии Арены Кузнецких металлургов в феврале прошлого года", – говорится в сообщении.
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"Наша задача - вернуть Новокузнецку и Кузбассу в целом славу самого хоккейного региона, родины чемпионов. Все условия для занятий созданы, мы построили инфраструктуру, которая соответствует стандартам КХЛ. Методика прославленного спортсмена Вячеслава Фетисова поможет организовать тренировочный процесс на мировом уровне, увлечь хоккеем наших детей, чтобы они могли заниматься этим видом спорта, развивать свой талант у нас в Кузбассе", - цитирует Цивилева пресс-служба.
Хоккейная академия будет готовить профессиональных спортсменов для отечественного хоккея, в первую очередь – для кузбасских команд. Сейчас идет подготовка и аттестация тренеров детских хоккейных секций региона для работы по методике Фетисова.
Отмечается, что планируется уделять внимание качеству подготовки детско-юношеских команд не только в традиционном хоккейном центре региона - Новокузнецке, но и в других городах Кузбасса. Кроме того, работа академии направлена на развитие и любительского спорта. Одна из важных целей — создание условий для игры в хоккей и посещения матчей кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья, но выбирающих активный образ жизни.
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