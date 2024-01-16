https://ria.ru/20240116/nato-1921677695.html
Столтенберг вновь назвал НАТО региональным блоком
Столтенберг вновь назвал НАТО региональным блоком - РИА Новости, 16.01.2024
Столтенберг вновь назвал НАТО региональным блоком
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь утверждал, что альянс носит якобы региональный характер и продолжит... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:50
2024-01-16T16:50
2024-01-16T16:50
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь утверждал, что альянс носит якобы региональный характер и продолжит оставаться таковым, несмотря на попытки Запада переключить деятельность блока на Азию. "НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам. Безопасность более не является региональным вопросом, это вопрос глобальный. Все, что важно для Азии, важно для Европы, и наоборот, - все, что важно для Европы, важно и для Азии", - сказал он, отвечая на просьбу модератора дискуссии в Давосе прокомментировать позицию Запада в отношении Китая и Азии в целом. При этом Столтенберг подчеркнул, что "не НАТО движется в Азию, а Китай приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой". Все это, по мнению генсека, имеет значение для безопасности НАТО. Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявил, что Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова российского лидера, отметила, что продвижение НАТО в АТР несовместимо с позиционированием НАТО в качестве региональной оборонительной военной организации. Она добавила, что отношения России и Китая принципиально отличаются от создания "мелких кружков" и блоковой конфронтации, чем занимается НАТО.
https://ria.ru/20240115/nato-1921428698.html
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в мире, азия, китай, давос, йенс столтенберг, владимир путин, мао нин, нато
В мире, Азия, Китай, Давос, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Мао Нин, НАТО
Столтенберг вновь назвал НАТО региональным блоком
Столтенберг: НАТО носит региональный характер и продолжит оставаться таковым