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Сериал "Наследники" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 16.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:17 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/nasledniki-1921539108.html
Сериал "Наследники" завоевал "Эмми"
Сериал "Наследники" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 16.01.2024
Сериал "Наследники" завоевал "Эмми"
Заключительный четвертый сезон сериала "Наследники" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал", 75-я ежегодная церемония... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:17
2024-01-16T07:17
культура
сша
голливуд
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Заключительный четвертый сезон сериала "Наследники" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал", 75-я ежегодная церемония вручения награды прошла в понедельник. Заключительный четвертый сезон саги о семейном клане медиа-магната Логана Роя "Наследники" была представлена в 27 номинациях, в том числе в категории "Лучший драматический сериал". Конкуренцию им в этой номинации составили "Корона", "Лучше звоните Солу", "Андор", "Дом дракона", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Шершни". В категории "Комедийный сериал" награду телеакадемии завоевал сериал "Медведь". Конкуренцию ему составляли номинированный в 21 категории "Тед Лассо", а также "Начальная школа Эбботт", "Барри", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел", "Убийства в одном здании" и "Уэнсдэй". "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал" завоевала "Грызня". В этой категории также были представлены "Монстр: История Джеффри Дамера", "Дейзи Джонс и The Six", "Флейшман в беде" и "Оби-Ван Кеноби". Награда академии телевидения США "Эмми" присуждается ежегодно за достижения в сериалах и телепрограммах. Вручения награды традиционно проходит осенью, но из-за охватившей Голливуд в прошлом году многомесячной забастовки сценаристов и актеров церемония была перенесена на январь.
https://ria.ru/20240108/zolotoy_globus-1920114720.html
https://ria.ru/20240108/lili_gladstoun-1920113732.html
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сша, голливуд
Культура, США, Голливуд
Сериал "Наследники" завоевал "Эмми"

Четвертый сезон "Наследников" получил "Эмми", став лучшим драматическим сериалом

© Home Box Office (HBO) (2018-...)Кадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала Наследники
© Home Box Office (HBO) (2018-...)
Кадр из сериала "Наследники". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Заключительный четвертый сезон сериала "Наследники" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал", 75-я ежегодная церемония вручения награды прошла в понедельник.
Заключительный четвертый сезон саги о семейном клане медиа-магната Логана Роя "Наследники" была представлена в 27 номинациях, в том числе в категории "Лучший драматический сериал". Конкуренцию им в этой номинации составили "Корона", "Лучше звоните Солу", "Андор", "Дом дракона", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Шершни".
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"Бедные-несчастные" завоевали "Золотой глобус" как лучшая комедия
8 января, 07:30
В категории "Комедийный сериал" награду телеакадемии завоевал сериал "Медведь". Конкуренцию ему составляли номинированный в 21 категории "Тед Лассо", а также "Начальная школа Эбботт", "Барри", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел", "Убийства в одном здании" и "Уэнсдэй".
"Эмми" в категории "Лучший короткий сериал" завоевала "Грызня". В этой категории также были представлены "Монстр: История Джеффри Дамера", "Дейзи Джонс и The Six", "Флейшман в беде" и "Оби-Ван Кеноби".
Награда академии телевидения США "Эмми" присуждается ежегодно за достижения в сериалах и телепрограммах. Вручения награды традиционно проходит осенью, но из-за охватившей Голливуд в прошлом году многомесячной забастовки сценаристов и актеров церемония была перенесена на январь.
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