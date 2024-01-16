https://ria.ru/20240116/nasledniki-1921539108.html

Сериал "Наследники" завоевал "Эмми"

Сериал "Наследники" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 16.01.2024

Сериал "Наследники" завоевал "Эмми"

Заключительный четвертый сезон сериала "Наследники" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал", 75-я ежегодная церемония... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:17

2024-01-16T07:17

2024-01-16T07:17

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Заключительный четвертый сезон сериала "Наследники" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал", 75-я ежегодная церемония вручения награды прошла в понедельник. Заключительный четвертый сезон саги о семейном клане медиа-магната Логана Роя "Наследники" была представлена в 27 номинациях, в том числе в категории "Лучший драматический сериал". Конкуренцию им в этой номинации составили "Корона", "Лучше звоните Солу", "Андор", "Дом дракона", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Шершни". В категории "Комедийный сериал" награду телеакадемии завоевал сериал "Медведь". Конкуренцию ему составляли номинированный в 21 категории "Тед Лассо", а также "Начальная школа Эбботт", "Барри", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел", "Убийства в одном здании" и "Уэнсдэй". "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал" завоевала "Грызня". В этой категории также были представлены "Монстр: История Джеффри Дамера", "Дейзи Джонс и The Six", "Флейшман в беде" и "Оби-Ван Кеноби". Награда академии телевидения США "Эмми" присуждается ежегодно за достижения в сериалах и телепрограммах. Вручения награды традиционно проходит осенью, но из-за охватившей Голливуд в прошлом году многомесячной забастовки сценаристов и актеров церемония была перенесена на январь.

https://ria.ru/20240108/zolotoy_globus-1920114720.html

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сша, голливуд