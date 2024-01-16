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Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
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15:40 16.01.2024 (обновлено: 15:44 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/lira-1921658703.html
Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине
Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине
Представляющий партию "Альтернатива для Германии" депутат Европейского парламента (ЕП) Бернхард Цимниок потребовал провести независимое расследование гибели... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:40
2024-01-16T15:44
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Представляющий партию "Альтернатива для Германии" депутат Европейского парламента (ЕП) Бернхард Цимниок потребовал провести независимое расследование гибели американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. "Несколько дней назад Лира был задержан украинцами и подвергся пыткам, он также страдал от серьёзной пневмонии. Это с ним произошло из-за того, что украинским властям не нравилось то, что он писал. Призываю провести независимое расследование в рамках ОБСЕ", - сказал евродепутат на слушаниях по оказанию военной помощи Украине. Он потребовал прекращения помощи военной помощи Украине, которую назвал "коррумпированной страной" и призвал Киев "вернуться за стол переговоров". Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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в мире, украина, сша, гонсало лира, германия, европарламент
В мире, Украина, США, Гонсало Лира, Германия, Европарламент
Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине

Евродепутат от АдГ потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине

© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыГонсало Лира
Гонсало Лира - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Гонсало Лира. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Представляющий партию "Альтернатива для Германии" депутат Европейского парламента (ЕП) Бернхард Цимниок потребовал провести независимое расследование гибели американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
"Несколько дней назад Лира был задержан украинцами и подвергся пыткам, он также страдал от серьёзной пневмонии. Это с ним произошло из-за того, что украинским властям не нравилось то, что он писал. Призываю провести независимое расследование в рамках ОБСЕ", - сказал евродепутат на слушаниях по оказанию военной помощи Украине. Он потребовал прекращения помощи военной помощи Украине, которую назвал "коррумпированной страной" и призвал Киев "вернуться за стол переговоров".
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
Блогер Гонсало Лира
Вашингтон убил американского блогера в украинской тюрьме
15 января, 08:00
 
В миреУкраинаСШАГонсало ЛираГерманияЕвропарламент
 
 
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