https://ria.ru/20240116/lira-1921658703.html

Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине

Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине

Представляющий партию "Альтернатива для Германии" депутат Европейского парламента (ЕП) Бернхард Цимниок потребовал провести независимое расследование гибели... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:40

2024-01-16T15:40

2024-01-16T15:44

в мире

украина

сша

гонсало лира

германия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Представляющий партию "Альтернатива для Германии" депутат Европейского парламента (ЕП) Бернхард Цимниок потребовал провести независимое расследование гибели американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. "Несколько дней назад Лира был задержан украинцами и подвергся пыткам, он также страдал от серьёзной пневмонии. Это с ним произошло из-за того, что украинским властям не нравилось то, что он писал. Призываю провести независимое расследование в рамках ОБСЕ", - сказал евродепутат на слушаниях по оказанию военной помощи Украине. Он потребовал прекращения помощи военной помощи Украине, которую назвал "коррумпированной страной" и призвал Киев "вернуться за стол переговоров". Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240115/bloger-1921310087.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, гонсало лира, германия, европарламент