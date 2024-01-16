Немецкий депутат потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине
Евродепутат от АдГ потребовал расследовать гибель блогера Лиры на Украине
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыГонсало Лира
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Гонсало Лира. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Представляющий партию "Альтернатива для Германии" депутат Европейского парламента (ЕП) Бернхард Цимниок потребовал провести независимое расследование гибели американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
"Несколько дней назад Лира был задержан украинцами и подвергся пыткам, он также страдал от серьёзной пневмонии. Это с ним произошло из-за того, что украинским властям не нравилось то, что он писал. Призываю провести независимое расследование в рамках ОБСЕ", - сказал евродепутат на слушаниях по оказанию военной помощи Украине. Он потребовал прекращения помощи военной помощи Украине, которую назвал "коррумпированной страной" и призвал Киев "вернуться за стол переговоров".
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.