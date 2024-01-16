https://ria.ru/20240116/kndr-1921594778.html

МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией

МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией - РИА Новости, 16.01.2024

МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией

КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:36

2024-01-16T12:36

2024-01-16T12:36

в мире

россия

цой сон хи

сергей лавров

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. "Мы обещаем, что мы в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы наши отношения были хорошими и в дальнейшем продолжали развиваться", - сказала Цой Сон Хи в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20231111/kndr-1908802058.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, цой сон хи, сергей лавров, кндр (северная корея)