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МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
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12:36 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kndr-1921594778.html
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией
КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:36
2024-01-16T12:36
в мире
россия
цой сон хи
сергей лавров
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. "Мы обещаем, что мы в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы наши отношения были хорошими и в дальнейшем продолжали развиваться", - сказала Цой Сон Хи в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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в мире, россия, цой сон хи, сергей лавров, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Цой Сон Хи, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея)
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией

Глава МИД Цой Сон Хи: КНДР приложит все усилия для развития отношений с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД КНДР Цой Сон Хи
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Мы обещаем, что мы в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы наши отношения были хорошими и в дальнейшем продолжали развиваться", - сказала Цой Сон Хи в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
КНДР выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружбы с Россией
11 ноября 2023, 03:51
 
В миреРоссияЦой Сон ХиСергей ЛавровКНДР (Северная Корея)
 
 
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