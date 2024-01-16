https://ria.ru/20240116/kndr-1921594778.html
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией
КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:36
2024-01-16T12:36
2024-01-16T12:36
в мире
россия
цой сон хи
сергей лавров
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. КНДР будет прилагать все усилия для развития отношений с Россией, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. "Мы обещаем, что мы в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы наши отношения были хорошими и в дальнейшем продолжали развиваться", - сказала Цой Сон Хи в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, цой сон хи, сергей лавров, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Цой Сон Хи, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея)
МИД КНДР заверил, что приложит все усилия для развития отношений с Россией
Глава МИД Цой Сон Хи: КНДР приложит все усилия для развития отношений с Россией