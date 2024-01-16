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"Аллигатор" поразил в ЛНР командный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ka-52-1921533536.html
"Аллигатор" поразил в ЛНР командный пункт ВСУ
"Аллигатор" поразил в ЛНР командный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
"Аллигатор" поразил в ЛНР командный пункт ВСУ
Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" поразил командный пункт ВСУ на направлении Сватово - Кременная (ЛНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:09
2024-01-16T05:09
специальная военная операция на украине
сватово
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" поразил командный пункт ВСУ на направлении Сватово - Кременная (ЛНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами выполнила боевой вылет на направлении Сватово - Кременная в зоне специальной военной операции. В результате выполнения боевой задачи Ка-52 "Аллигатор" применил авиационные средства поражения по командному пункту противника, который был обнаружен разведкой", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. "Боевая задача выполнена без происшествий. Очень рады, что вернулись домой. Каждый вылет очень волнителен для нас. Всегда надеемся, что все будет хорошо. Пока все получается!" - рассказал о выполнении боевого вылета начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным "Гранатыч", видео разговора приводит военное ведомство.
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сватово, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8 АМТШ
"Аллигатор" поразил в ЛНР командный пункт ВСУ

Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" поразил в ЛНР командный пункт ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" поразил командный пункт ВСУ на направлении Сватово - Кременная (ЛНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами выполнила боевой вылет на направлении Сватово - Кременная в зоне специальной военной операции. В результате выполнения боевой задачи Ка-52 "Аллигатор" применил авиационные средства поражения по командному пункту противника, который был обнаружен разведкой", - говорится в сообщении.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.
"Боевая задача выполнена без происшествий. Очень рады, что вернулись домой. Каждый вылет очень волнителен для нас. Всегда надеемся, что все будет хорошо. Пока все получается!" - рассказал о выполнении боевого вылета начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной группы с позывным "Гранатыч", видео разговора приводит военное ведомство.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШ
 
 
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