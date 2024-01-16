https://ria.ru/20240116/izbienie-1921745144.html

В Саратове пьяный муж пациентки избил фельдшера скорой

В Саратове пьяный муж пациентки избил фельдшера скорой - РИА Новости, 16.01.2024

В Саратове пьяный муж пациентки избил фельдшера скорой

Полиция в Саратове проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, которого избил пьяный муж пациентки, сообщил региональный главк... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:06

2024-01-16T23:06

2024-01-16T23:06

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 16 янв — РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, которого избил пьяный муж пациентки, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Сообщение от медработников скорой помощи о нападении на фельдшера 1997 года рождения поступило в 18.30 (17.30 мск). "По предварительным данным, медики были вызваны в одну из квартир дома на улице Гвардейская для оказания помощи женщине. В процессе осмотра ее супруг, находящийся в квартире в состоянии опьянения, нанес медработнику телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции", - говорится в сообщении. Уточняется, что ведомство проводит проверку по факту причинения телесных повреждений фельдшеру, мужчина 1983 года рождения доставлен в отдел полиции. Это третий с начала года случай нападения на медиков "скорой" в Саратовской области. Ранее в СК сообщили, что в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Тульской в Саратове 59-летний пьяный супруг пациентки начал агрессивно себя вести с медиками, и "из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров". Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Побои". По данным полиции, утром 2 января в Балаково пациент в неадекватном состоянии при оказании помощи укусил за палец фельдшера скорой медицинской помощи, по данному факту проводится проверку.

https://ria.ru/20240101/izbienie-1919361024.html

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916439497.html

саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)