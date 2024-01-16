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В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов - РИА Новости, 16.01.2024
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15:03 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/gas-1921639197.html
В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов
В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов - РИА Новости, 16.01.2024
В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов
Более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов в 2023 году, сообщил во вторник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:03
2024-01-16T15:03
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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов в 2023 году, сообщил во вторник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале."В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев (1,62 миллиона долларов - ред.), что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом. В случае небытовых потребителей (юридических лиц), в 2023 году было отключено 622 точки потребления", —написал Чебан. Он сообщил, что 3196 бытовых и 153 небытовых потребителей были переведены на оплату в аванс. Также Чебан добавил, что в прошлом году объем потребления природного газа в Молдавии сократился на 190 миллионов кубометров по сравнению с 2022 годом. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
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молдавия, румыния, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Румыния, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов

Чебан: в Молдавии 6,7 тыс потребителей отключили от газа из-за долгов в 2023 г

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов в 2023 году, сообщил во вторник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
"В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев (1,62 миллиона долларов - ред.), что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом. В случае небытовых потребителей (юридических лиц), в 2023 году было отключено 622 точки потребления", —написал Чебан.
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Он сообщил, что 3196 бытовых и 153 небытовых потребителей были переведены на оплату в аванс.
Также Чебан добавил, что в прошлом году объем потребления природного газа в Молдавии сократился на 190 миллионов кубометров по сравнению с 2022 годом.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
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