https://ria.ru/20240116/gas-1921639197.html

В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов

В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов - РИА Новости, 16.01.2024

В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов

Более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов в 2023 году, сообщил во вторник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:03

2024-01-16T15:03

2024-01-16T15:03

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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов в 2023 году, сообщил во вторник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале."В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев (1,62 миллиона долларов - ред.), что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом. В случае небытовых потребителей (юридических лиц), в 2023 году было отключено 622 точки потребления", —написал Чебан. Он сообщил, что 3196 бытовых и 153 небытовых потребителей были переведены на оплату в аванс. Также Чебан добавил, что в прошлом году объем потребления природного газа в Молдавии сократился на 190 миллионов кубометров по сравнению с 2022 годом. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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молдавия, румыния, молдовагаз, газпром, в мире