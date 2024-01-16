https://ria.ru/20240116/ekspozitsiya-1921582422.html

Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников

Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников - РИА Новости, 16.01.2024

Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников

Посетители Международной выставки-форума "Россия" получили возможность проголосовать за лучшую экспозицию площадки или поддержать работу ее сотрудников,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:08

2024-01-16T12:08

2024-01-16T12:08

москва

россия

вднх

выставка-форум "россия"

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" получили возможность проголосовать за лучшую экспозицию площадки или поддержать работу ее сотрудников, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Определить лучшие экспозиции можно по 11 номинациям. Так, гости могут выбрать самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, экспозицию с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом. Голосование доступно двумя способами — после регистрации через приложение для смартфонов, которое называется "Россия ВДНХ", либо через официальный сайт. Удобнее всего начать голосование, считав смартфоном QR-код, размещенный на информационной табличке у понравившегося стенда. Он приведет на страницу установки приложения, где, после регистрации, можно будет выразить свое мнение. Свой голос можно отдать за нескольких экспонентов и сотрудников. Голосовать за сотрудника и экспозицию можно не чаще одного раза в месяц, говорится в сообщении. В приложении также можно поблагодарить сотрудников выставки, которые ежедневно делают времяпрепровождения гостей комфортным и приятным. Результаты голосования за участников по итогам недели обновляются по понедельникам, а итоги голосования за сотрудников - 10 числа каждого месяца, пояснили в пресс-службе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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москва

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, вднх, выставка-форум "россия", фонд "росконгресс"