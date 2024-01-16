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Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников - РИА Новости, 16.01.2024
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12:08 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ekspozitsiya-1921582422.html
Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников
Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников - РИА Новости, 16.01.2024
Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников
Посетители Международной выставки-форума "Россия" получили возможность проголосовать за лучшую экспозицию площадки или поддержать работу ее сотрудников,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:08
2024-01-16T12:08
москва
россия
вднх
выставка-форум "россия"
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" получили возможность проголосовать за лучшую экспозицию площадки или поддержать работу ее сотрудников, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Определить лучшие экспозиции можно по 11 номинациям. Так, гости могут выбрать самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, экспозицию с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом. Голосование доступно двумя способами — после регистрации через приложение для смартфонов, которое называется "Россия ВДНХ", либо через официальный сайт. Удобнее всего начать голосование, считав смартфоном QR-код, размещенный на информационной табличке у понравившегося стенда. Он приведет на страницу установки приложения, где, после регистрации, можно будет выразить свое мнение. Свой голос можно отдать за нескольких экспонентов и сотрудников. Голосовать за сотрудника и экспозицию можно не чаще одного раза в месяц, говорится в сообщении. В приложении также можно поблагодарить сотрудников выставки, которые ежедневно делают времяпрепровождения гостей комфортным и приятным. Результаты голосования за участников по итогам недели обновляются по понедельникам, а итоги голосования за сотрудников - 10 числа каждого месяца, пояснили в пресс-службе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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москва, россия, вднх, выставка-форум "россия", фонд "росконгресс"
Москва, Россия, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Фонд "Росконгресс"

Гости "Россия" выберут лучшую экспозицию и поблагодарят сотрудников

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Международная выставка-форум "Россия"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" получили возможность проголосовать за лучшую экспозицию площадки или поддержать работу ее сотрудников, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Определить лучшие экспозиции можно по 11 номинациям. Так, гости могут выбрать самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, экспозицию с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом.
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Голосование доступно двумя способами — после регистрации через приложение для смартфонов, которое называется "Россия ВДНХ", либо через официальный сайт. Удобнее всего начать голосование, считав смартфоном QR-код, размещенный на информационной табличке у понравившегося стенда. Он приведет на страницу установки приложения, где, после регистрации, можно будет выразить свое мнение. Свой голос можно отдать за нескольких экспонентов и сотрудников. Голосовать за сотрудника и экспозицию можно не чаще одного раза в месяц, говорится в сообщении.
В приложении также можно поблагодарить сотрудников выставки, которые ежедневно делают времяпрепровождения гостей комфортным и приятным.
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Результаты голосования за участников по итогам недели обновляются по понедельникам, а итоги голосования за сотрудников - 10 числа каждого месяца, пояснили в пресс-службе.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
МоскваРоссияВДНХВыставка-форум "Россия"Фонд "Росконгресс"
 
 
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